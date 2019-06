Ultima tappa del Festival del tango di Trani in tour.

Dopo il successo della tappa biscegliese del Festival del tango in tour della scorsa domenica nella poetica cornice in riva al mare del Teatro del Mediterraneo, l’appuntamento è per il 30 giugno in villa comunale a Trani a partire dalle ore 19,30.

La milonga gratuita sarà l’ultima tappa del tour, prima della grande kermesse tanguera che catalizzerà l’attenzione di pubblico, appassionati e media dall’11 al 14 luglio in occasione della settima edizione del Festival internazionale del tango di Trani, organizzato dall’Associazione culturale Inmovimento. La voglia di tango esce dalle sale da ballo, invade luoghi non deputati alla danza e anima di sensualità e passione anche la villa comunale di Trani grazie al traghettatore di movenze, il musicalizador Sabino el Gaucho, il TJ (tango jockey ndr) che condurrà le danze con la sua musica. I ballerini potranno esibirsi per tutta la notte sulla pedana appositamente predisposta per l’occasione.

Un appuntamento che gode dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Trani e PiiiL Cultura Puglia 365, a cui gli amanti di questo ballo sensuale potranno accedere gratuitamente a partire dalle ore 19,30.

Trani si appresta tra pochi giorni a divenire la capitale mondiale del tango grazie al Festival del Tango di Trani, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi sette anni in termini di qualità e di presenze. Una testimonianza di quanto il tango sia popolare e quanta attenzione e passione ci sia in tutta la Puglia per questa danza.

Aumenta l’attesa per la VII edizione del Festival (in programma dal’11 al 14 luglio 2019), sotto l’egida artistica della “leggenda” del tango, Miguel Angel Zotto.

Festival del tango – Trani (BT) || Info: m. ph.: + 39 3805272776

www.festivaldeltangotrani.it; segreteriainformativa@festivaldeltangotrani.it;

www.facebook.com/FestivalDelTangoTrani/

www.instagram.com/festivaltangotrani/