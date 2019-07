Festival il Giullare XI Edizione - Tale e Male Show

Il prossimo 11 luglio alle ore 17.00 presso la Sala Teatro del Centro Jobel di Trani va in scena Tale e Male Show: un viaggio speciale tra i grandi volti della musica da Mina a Laura Pausini, da Claudio Villa ad Adriano Celentano, interpretato dai partecipanti al laboratorio base di teatro del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo e della Casa per la Vita del Centro Jobel di Trani.

Un inizio insolito per il Festival Il Giullare XI Edizione che si prepara con questo e altri eventi a vivere la kermesse teatrale che si svolgerà dal 21 al 28 luglio 2019.

Insolito perché Il Giullare riparte dalle origini, da quell’esperienza teatrale utilizzata non per fare teatro ma vista come “strumentale” a stimolare la creatività personale, la scoperta di sé, l’interazione cooperativa con gli altri, l’espressività.

Per questo il Giullare riparte con un’esperienza di laboratorio, che non sarà l’unica, per raccontare il bel percorso che non dimenticando mai le origini ha portato poi la nostra realtà al teatro per il teatro fino all’organizzazione di questo Festival con gli spettacoli, provenienti da varie parti di Italia, che andranno in scena a partire dal prossimo 21 luglio.

Il Giullare quest’anno gode del patrocinio gratuito della Presidenza e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia oltreché di quello di Matera Basilicata 2019 e del World Music Parshow di Mosca. Aderiscono come sempre al Festival Il Giullare circa 30 realtà del terzo settore, del teatro, del volontariato non solo del territorio ma anche di altre Regioni che ne hanno ratificato l’adesione attraverso la firma di un protocollo di intesa.

Seguite ogni news sui nostri social Facebook e Twitter, oltre che sul sito www.ilgiullare.it e seguite il nostro hastag #festivalilgiullare .