Sabato 13 luglio, alle ore 18.00, presso il Marè Resort, a Trani (piazza Quercia 8), si terrà un incontro di benvenuto alla vigilia della terza tappa del Battiti Live 2019, alla presenza del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del Presidente di Radionorba Marco Montrone e dei conduttori dello show, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2018 ha toccato quota 815mila ascoltatori nel giorno medio e con Radionorba Music ha sfiorato il milione, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 18% dell’indagine annuale TER 2018 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania, parte di Lazio e Calabria. L’emittente, oltre alla sede principale di Conversano, ha sedi in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e a Roma, vari studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 5 mila chilometri di ponti radio e 74 frequenze

Radionorba Tv anche per il 2018 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it.

La diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live si appresta a compiere il giro di boa.

Domenica 14 luglio, si terrà infatti la terza tappa del tour, in programma a Trani, ancora una volta in una bellissima piazza affacciata sul mare, come a Vieste e a Brindisi. L’appuntamento è in piazza Quercia, dove poco dopo le 21 il direttore artistico Alan Palmieri e la bellissima Elisabetta Gregoraci daranno il via allo spettacolo e sul palco saliranno artisti di grido, in grado di accontentare tutti, giovani e meno giovani, appassionati di ogni genere musicale.

Partiamo da una coppia che quest’anno sta facendo furore, il rapper Shade e la cantante pop Federica Carta, che con “Senza farlo apposta” hanno ottenuto un grande successo, come aver totalizzato 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima di questo singolo Federica aveva pubblicato l’album “PopCorn”, Shade invece è uscito quest’anno con “Truman” e da poche settimane è in radio con un nuovo singolo, “La hit dell’estate”, un brano latino nato da una collaborazione con Gabry Ponte, anche lui nel cast di Battiti a Trani, con la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo fatto in esclusiva per lo show della radio del sud.

Shade e Federica Carta non saranno l’unica coppia musicale: a Trani ci saranno infatti anche Mr Rain & Martina Attili: anche in questo caso un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, che hanno lanciato a maggio il singolo “La Somma”. Mr Rain arriva da 3 dischi di platino con i brani “Ipernova”, “I grandi non piangono mai” e “Carillon” (quest’ultimo doppio platino) e oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre al disco d’oro per "Butterfly Effect”.

Dalle coppie inedite alle formazioni ormai rodate e lanciatissime nel panorama musicale nazionale, come Benji & Fede, attualmente in radio con il singolo “Dove e quando”, ai vertici di tutte le classifiche di vendita, con cui si apprestano a bissare il successo di “Moscow Mule”, con oltre 54 milioni di visualizzazioni su YouTube e disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie. A Trani ci saranno anche loro e ci sarà una delle band più famose e amate d’Italia, Le Vibrazioni, con il loro frontman Francesco Sarcina, rientrato alla base un anno fa dopo un percorso da solista. Quest’anno stanno festeggiando i 20 anni di carriera e da 20 giorni sono in radio con un nuovo singolo, “L’amore mi fa male”.

Nel cast della prossima tappa di Battiti c’è anche una band internazionale, Giant Rooks: arriveranno direttamente dalla Germania, dove sono noti da un pezzo, ma quest’anno hanno scalato le classifiche di tutta Europa con “Wild Stare”, il loro primo grande successo, mentre “100 mg”, il nuovo singolo, è sulla buona strada per conquistare le classifiche del Vecchio Continente.

A Battiti ci sono i giovani, i talenti, ma anche chi ha scritto la storia della musica italiana, nel vero senso della parola: Cristiano Malgioglio ha firmato brani che resteranno per sempre, ma ha anche dato voce e colore a successi che da un paio d’anni stanno spopolando nelle radio, come “Mi sono innamorato di tuo marito” e “Fernando”, il cui videoclip, peraltro, è stato girato proprio a Trani. Quest’anno, invece, ha lanciato “Dolceamaro”, in collaborazione con Barbara D’Urso, ennesimo successo, che già conta 3 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A Trani ci sarà anche un cantante che è una colonna della musica italiana, un grandissimo interprete, Nek, anche lui in radio con un nuovo singolo, “Alza la radio”, come sempre un brano coinvolgente, una carica pop, che ha subito scalato le classifiche dell’airplay radiofonico. Classifiche che vedono svettare anche questa settimana Irama, con “Arrogante”, il suo singolo estivo: ci sarà anche lui a Trani e certamente proporrà anche il brano sanremese “La ragazza con il cuore di latta” e la hit che ha fatto impazzire tutti l’anno scorso, “Nera”.

Tornando ai grandi interpreti della canzone italiana, nel cast della terza tappa ci sarà anche Paola Turci, anche lei tornata quest’anno con un nuovo album e nuovi singoli, “L’ultimo ostacolo” e “Viva da morire”.

Prima, parlando delle coppie, abbiamo citato Federica Carta e Martina Attili, due talenti lanciati dalla tv. Tv che ha permesso di far scoprire altri cantanti che poi, con gli anni, hanno dimostrato di meritare un posto di primo piano nel panorama musica nazionale: Annalisa è l'esempio migliore, una delle migliori interpreti femminili di questa epoca, una voce straordinaria, che ora è in radio con un brano dal sound decisamente estivo, “Avocado toast”, preludio all’album che sarà pubblicato in autunno. Poi c’è Sergio Sylvestre, altro fantastico interprete, che invece quest’anno è tornato con “Parolacce”, singolo molto allegro e irriverente. A Trani ci sarà inoltre Enrico Nigiotti, che dopo il successo di “Nonno Hollywood”, tra i brani più trasmessi in radio in primavera, ora è in rotazione con il singolo “Notturna”. Ci sarà poi Giordana Angi, tra le grandissime protagoniste dell’ultima edizione di Amici, fresca di disco d’oro per “Casa”, il suo primo Ep, e di uscita del nuovo singolo, “Chiedo di non chiedere”. E per restare in tema di voci femminili, ci sarà Bianca Atzei, per cui vale lo stesso discorso di Annalisa, una delle più belle, in questo momento, della musica italiana: a Battiti, sul palco di Trani, farà ascoltare “La mia bocca”, il suo ultimo singolo, e uno dei suoi recenti successi.

Per chiudere il cast della terza tappa, due rapper, che sul palco di Battiti non mancano mai: Rocco Hunt, in radio con “Benvenuti in Italy”, e il grande Jake la Furia, che invece sta già spopolando il web con “Sei del mattino”, un brano con cui farà certamente ballare tutta piazza Quercia a Trani.

“Eterogeneo, per un pubblico di tutte le età e di altissima qualità”, sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone. “A Trani torniamo sempre con grande piacere, mancavano da qualche anno, e ci teniamo a lasciare il segno. Siamo certi di poter chiudere al meglio il giro di boa per poi arrivare con il vento in poppa al traguardo finale”.

Anche a Trani, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio.

Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Il 24 luglio, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Lo show, organizzato con il patrocinio del Comune di Trani e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Carta Wow, Dok e Famila, Nintendo Switch, Acqua Amata e Caseificio Montrone, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.

