Gianni Loconte, consigliere comunale eletto con Noi a Sinistra per la Puglia e componente della seconda commissione consiliare, ha ufficializzato, nelle scorse ore, con una missiva indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale di Trani e al Segretario Generale dell’Ente, di aver aderito al partito ‘Italia in Comune’.

“La politica è delle e per le persone. L'ho sempre pensato, come anche per le professioni, per lo sport, per qualsiasi attività, la discriminante è sempre l'essere umano. Dopo qualche tempo in cui mi sono sentito orfano, in una politica sempre più autoreferenziale e lontana dai veri problemi dei cittadini, in Italia in Comune ho ritrovato uomini e donne che perseguono quei valori ai quali mi sono sempre ispirato. La politica è cosa seria, è prossimità ai bisogni attraverso risposte concrete. Comincia per me questa nuova avventura, con la mia nuova famiglia politica, conscio della responsabilità di cui, tutti assieme, siamo investiti: migliorare la vita dei cittadini attraverso lo sviluppo dei nostri territori. Questa è la mia scelta, perseguire il bene comune.”, ha dichiarato Loconte.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici di partito, in particolar modo da un altro tranese, Tommaso Laurora, già assessore comunale, che nel direttivo regionale, coordinato dal consigliere foggiano Rosario Cusmai, ricopre il ruolo di vicepresidente: “Un altro amministratore moderato, antisovranista ed antipopulista che vuole continuare con noi questo cammino e questa battaglia per ricostruire il nostro Paese, ripartendo dalle nostre Comunità”, ha detto Laurora.