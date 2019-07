Dialokids, tutto pronto per i Dialoghi di Trani per giovani lettori

Manca poco più di un mese e tutto è ormai pronto per la VII edizione dei Dialokids. Gli eventi per i giovani lettori, inseriti nel programma dei Dialoghi di Trani che si svolgeranno dal 17 al 22 settembre, si dipaneranno tra la fine di agosto e i primi di ottobre. Il ricco programma è stato ideato e organizzato dall’A.P.S. Bee-Bibliocar e dalla Libreria Miranfù (che ha ricevuto il Premio Andersen “Gianna e Roberto denti” 2018 come miglior libreria per ragazzi italiana), in collaborazione con Teste Fiorite.

Anche durante questa edizione un'attenzione particolare sarà rivolta ai bambini e agli adolescenti: ci saranno, infatti, oltre 40 appuntamenti dedicati al tema delle responsabilità che verrà declinato tra incontri con gli scrittori, laboratori, narrazione, letture teatrali e workshop di formazione.

Sono diversi, infatti, gli ospiti che animeranno quest’anno gli appuntamenti. Tra loro bisogna segnalare Annalisa Strada, tra le più popolari e amate scrittrici italiane che parlerà della storia di Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino; lo scrittore ed ebraista Matteo Corradini che racconterà la Shoah e Vichi De Marchi, scrittrice ed esperta in divulgazione scientifica grazie alla quale i ragazzi potranno percorrere vere e proprie scorribande nelle storie di 15 “Ragazze con i numeri” all'inseguimento delle passioni e dei sogni delle scienziate Jane Goodall, Rita Levi Montalcini Katherine Johnson, Laura Conti, Diane Fossey e tante altre.

Per questa edizione dei Dialokids si è pensato di omaggiare il grande Gianni Rodari a cui saranno dedicati itinerari inediti all'interno del programma del Festival. Colui che ricorderà Rodari sarà Roberto Anglisani che darà voce alle “Favole al telefono” e ricorderà il celebre scrittore nella forma del teatro di narrazione. Sempre Anglisani proporrà anche lo spettacolo “Topo Federico racconta”, ancora un omaggio ad un altro padre nobile della Letteratura per l’infanzia, ovvero Leo Lionni.

Rodari e la sua “Fantastica” aleggeranno anche nelle dodici ore di formazione affidate all’esperta conduzione pedagogica e artistica di Paola Ciarcià ed Artebambini. Infine, Giovannino Perdigiorno e i suoi viaggi straordinari saranno protagonisti di un laboratorio e di una passeggiata narrativa pensata per perdersi nel labirintico centro storico di Trani e nelle sue storie e leggende.

A fine agosto Antonella Ranieri aprirà ufficialmente l’edizione Dialokids 2019 con il workshop “Libri dal Mare”, atelier itinerante di Libro d’Artista per raccontare le voci del mare. Ci sarà anche un altro workshop “Raccontare la Scienza. La scienza nei libri per bambini” curato da Roberta Favia e Vichi De Marchi. Hans Hermans, invece, proporrà un workshop su raccontare e sul raccontarsi, un percorso sulla parola, sui silenzi e sul linguaggio verbale e non verbale, per cercare le storie e le immagini che ci abitano.

Nelle attività laboratoriali ci saranno appuntamenti con Silvia Borando della casa editrice Minibombo, mentre a Elisa Mantoni è affidata la responsabilità di occuparsi dei Lillipuziani con le letture per le mamme in dolce attesa e per i piccolissimi da 6 a 36 mesi. Un laboratorio dedicato all’antica tradizione di fare il pane con l’acqua di mare, dal forte valore simbolico, sarà quello curato dal talentuoso pasticcere Luca Lacalamita di LuLa (Pastry Chef 2018 per il Gambero Rosso).

Ovviamente non poteva mancare l’attesissima notte bianca in libreria, giunta alla sua VII edizione: una notte magica sul potere dei sogni e sulla libertà, animata dal libraio-raccontastorie Enzo Covelli e ispirata al libro “I cuscini magici” di E. Trivizàs (Camelozampa).

Tra le sfide che il Festival ama lanciare sono da segnalare: la costituzione di una BILL (Biblioteca della Legalità) territoriale, il progetto sotto l’egida di IBBY Italia che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni; e Hans Hermans, ovvero l’incontro “Tra uomini” per riflettere su cosa vuol dire essere uomo, maschio e padre.

È tutto pronto, quindi, per questa VII edizione dei Dialokids-I Dialoghi di Trani per giovani lettori.