"Trani sexy 70 MoviEATour", giovedì 18 luglio, Barbayanne - Trani. Ingresso gratuito

Terzo appuntamento del 2019 per “Cook Your Movie” la startup che unisce cinema, cibo e marketing territoriale e che, con il patrocinio gratuito di Apulia Film Commission, entra di diritto nella caleidoscopica e sovraffollata offerta culturale e turistica del nostro territorio, con prodotti innovativi ed esperienziali, nel momento esatto in cui la Puglia è considerata un set cinematografico a cielo aperto.

Dopo Bari con Alessandro Piva e Mio Cognato e Gravina in Puglia con “C’era una volta…” il movieatour da favola ispirato alla pellicola di Francesco Rosi, con Sophia Loren e Omar Sharif, e la partecipazione dello Chef Antonio Bufi, giovedì 18 luglio l’appuntamento sarà nella splendida Trani con la commedia sexy all’italiana, fenomeno tipicamente tricolore con caratteristiche uniche nel panorama cinematografico mondiale, che ha fatto sognare intere generazioni con pellicole e personaggi diventati stracult. Si parte con un omaggio “gourmand” del noto maître pâtissier Luca Lacalamita (Pastry Chef 2018 per il Gambero Rosso) che proporrà un cookingshow di un food telling sulla “tetta piccante”, rivisitazione sexy del più tradizionale sospiro o “tetta della monaca”. Il cinetour continuerà poi sulle location originali dei film girati in città, sarà accompagnato dalla proiezione, aperta e gratuita, de “La compagna di banco” di Mariano Laurenti e si concluderà con il cineparty a tema sulla terrazza del Barbayanne, storico locale tranese adagiato sullo scoglio di Frisio, location delle scene finali della pellicola.

Vincitrice del bando PIN, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti e finanziato con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Puglia, l’avventura di “Cook Your Movie” firmata da Paola di Gravina, Sara Valente e Luca Pagliara ha trasformato per la prima volta il cinema in Puglia in un’esperienza turistica ed enogastronomica tout court. Gli eventi, del tutto diversi tra loro, accomunati dall’originalità della proposta, rappresentano un valore aggiunto all’offerta turistica dell’intera Regione, creando un’operazione sinestetica che avvicina narrative diverse, le intreccia e le propone come contenuto culinario e culturale. Un invito “non scritto” a venire in Puglia.

Perché se è vero che la nostra regione ha il sole e il mare, le bellezze, le tradizioni, la cultura mediterranea che ne fanno una stella che attrae milioni di turisti ogni anno, è anche vero che bisogna puntare sempre più anche sulla ricerca e sulla qualità dell’offerta e sulla parcellizzazione per rispondere alla ricerca di nicchie divesre di pubblico e contribuire alla destagionalizzazione turistica, mettendo a sistema tutto quello che la nostra terra può offrire.

«Quando siamo partiti abbiamo deciso di proporre ai nostri associati esperienze culturali e turistiche che coniugassero cinema, territorio e cibo. Volevamo cercare di capire quanto interesse ci fosse attorno a questa idea. In questo anno primo anno di attività abbiamo avuto la possibilità di testare alcuni dei servizi ideati dal gruppo di lavoro, siamo stati supportati dallo staff di PIN e abbiamo intessuto partenariati e collaborazioni con circa 25 soggetti diversi, tra enti, imprese del settore agroalimentare, culturale, cinematografico e turistico – commentano Sara Valente, Paola e Luca Pagliara. Questi enti e realtà hanno apprezzato le nostre proposte, hanno collaborato con noi e ci hanno supportato a vari livelli: dalla collaborazione con registi per il racconto della loro opera, all’apertura di location private solitamente chiuse al pubblico, passando per chi ci ha agevolato sul territorio, al ricco panorama delle imprese enogastronomiche pugliesi. In un anno abbiamo imparato a costruire la nostra offerta, ci siamo divertiti a costruire tre giochi e tre mondi fantastici con i nostri primi tre moviEATour – proseguono -. Ora è arrivato il momento di andare in ritiro a Coverciano per “trovare la quadra”, analizzare e capire quali sono gli ingredienti e le proporzioni per la sostenibilità – riflettono i tre ideatori del progetto -. Dobbiamo ottimizzare la nostra offerta, coniugando lo stesso livello di qualità e contenuti con una veste più accessibile, che permetta di avvicinare pubblici ancora diversi, sensibili ad un certo tipo di offerta culturale di qualità, ma con diversa capacità di spesa».

Il Programma del 18 Luglio nel dettaglio

Per questo suo terzo moviEATour, realizzato con il patrocinio dell’Apulia Film Commission, Cook Your Movie dà appuntamento alle 18.00 da Lula – Pane e Dessert a Trani per iniziare l’avventura con lo stuzzicante cooking show con successiva degustazione della “tetta piccante”, rivisitazione gourmet della celebre “tetta della monaca” a cura del pasticcere Luca Lacalamita (Pastry Chef 2018 per il Gambero Rosso). Il pomeriggio proseguirà con la cine-passeggiata nelle location dei film girati in città, con la cineguida d’eccezione Franco Caffarella (giornalista ed esperto di cineturismo) che si concluderà con una degustazione di moscato di Trani e taralli all’Info Point Turistico Comunale – Trani / Turenum Pro Loco Trani.

E si arriva così alle 20.30 quando partirà la proiezione gratuita del film “La compagna di banco” di Mariano Laurenti, introdotta dal critico cinematografico Lorenzo Procacci Leone, presidente del Circolo del Cinema “Dino Risi” (CSC) che dialogherà con il fumettista e regista Giuseppe del Curatolo, esperto di cinema di genere italiano, curatore delle rassegne “Malizie di Trani”, dedicata alle commedie sexy anni ’70, e “Trani Spara…”, dedicata al poliziottesco all’italiana. Il tutto avverrà nella splendida cornice della terrazza del Barbayanne, allestita a tema sexy-seventies dall’associazione La Caméra Stylo che stupirà i presenti con un allestimento “sponsorizzato” dalle mitiche bottiglie J&B e Fernet Branca. Il cine-party si svolgerà nei pressi della location originale dove sono state girate le scene finali della pellicola, ovvero la famosa terrazza che ospiterà tutta la serata. Dopo il film, spazio al piccantissimo dj-set ispirato alle colonne sonore delle sexy pellicole a cura della premiata ditta Eleganza Disko Bar.

INFO: Il movie tour (degustazione/cooking show + tour cinematografico) è riservato ai soci della Ass. Cult. Cook Your Movie. Assieme alla conferma di partecipazione, sarai invitato ad iscriverti alla nostra associazione, ricevendo via email le istruzioni dettagliate. L’iscrizione dovrà essere compilata entro le 24 ore precedenti l’evento. La tessera associativa sarà consegnata il giorno della proiezione.

Il film sarà proiettato in lingua originale (italiano). Per dubbi sull’abbigliamento anni ’70 è possibile inviare una mail a info@cookyourmovie.com.

Paola di Gravina è laureata in Forme e tecniche dello spettacolo e docente di Discipline Audiovisive, si occupa di audience development. Ha lavorato per diverse organizzazioni cinematografiche e televisive internazionali (Rai Corporation, Tongues On Fire – London Asian Film Festival, Cinémathèque Française, Apulia Film Commission). Presidente e Co-founder dell’associazione culturale Cook Your Movie, ne cura i contenuti cinematografici e cineturistici.

Sara Valente si forma in Art and Culture Management presso il MART di Rovereto. Dal 2010 al 2015 collabora con Apulia Film Commission su Circuito d’Autore, successivamente si specializza nell’organizzazione di eventi per imprese, associazioni e cooperative con vocazione internazionale. Co-founder dell’associazione culturale Cook Your Movie, ne cura i contenuti enogastronomici e il coordinamento generale degli eventi.

Luca Pagliara, esperto di brand identity e comunicazione digitale, è anche visual content creator per numerose realtà locali nell’ambito food. In Cook Your Movie gestisce tutti gli aspetti della comunicazione e dell’identità visiva.

Paola e Sara sono amiche e colleghe. Si sono incontrate nel mondo del cinema lavorando in Apulia Film Commission. Dalla loro passione comune per i viaggi, il buon cinema e il buon cibo nasce l’idea di Cook Your Movie. Luca entra nel progetto sin dall’inizio per curarne la creatività e l’intera comunicazione diventandone parte integrante.