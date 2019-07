Workshop, laboratori e incontri di fomazione. Il 29 e 30 agosto presso la Libreria Miranfù 

Occasioni di #formazione, #workshop e incontri con autori, scrittori ed esperti del mondo della letteratura per l'infanzia,

tutti rivolti ad #insegnanti,#educatori, #bibliotecari, #illustratori, curiosi e a tutti coloro che operano nel mondo della cultura e dell'infanzia e che portano avanti il loro lavoro con #responsabilità.



Momenti legati tra loro dal grande filo rosso che accomuna e tesse tutti gli eventi dei Dialokids -I Dialoghi di Trani per giovani lettori: responsabilità.



I corsi sono a numero chiuso , è necessaria la prenotazione.

Info e costi Libreria Miranfù tel. 347 3474958



28-29 agosto

Antonella Ranieri e il suo atelier Tabook apriranno ufficialmente l’edizione Dialokids 2019 con il workshop Libri dal mare, atelier itinerante di Libro d’Artista per raccontare le voci del mare. Il progetto “Libri dal mare” è un viaggio senza rotta che sta attraversando le coste dell’Italia e farà tappa anche a Trani.



28 e 29 settembre

“Raccontare la Scienza. La scienza nei libri per bambini” sarà curato da Roberta Favia e Vichi De Marchi. Estorceremo alcuni consigli utili alla costruzione di una biblioteca minima di libri di divulgazione e per cogliere le peculiarità della scrittura divulgativa.



21-22 settembre

Hans Hermans proporrà un workshop sul raccontare e sul raccontarsi, un percorso sulla parola, sui silenzi e sul linguaggio verbale e non verbale, per cercare le storie e le immagini che ci abitano.



16-17 novembre

Rodari e la sua “Fantastica” aleggerà anche nelle dodici ore di formazione affidate alla esperta conduzione pedagogica e artistica di Paola Ciarcià ed Artebambini. Un percorso molto pratico in cui l’arte narrativa e quella visiva si intrecceranno per uscire dagli stereotipi e andare oltre il già visto e conosciuto. Una gentile e “Fantastica” rivoluzione per dare vita a calligrammi, per inventare storie sbagliando, per fare il restyling alle fiabe classiche, per giocare con le parole i differenti linguaggi espressivi.