Contributo libri testo 2019/2020: proroga dei termini al 31 luglio

In relazione all’assegnazione del beneficio per l'annualità 2019/2020, si porta a conoscenza degli utenti che la Regione Puglia ha prorogato i termini di presentazione delle istanze alle ore 14 di mercoledì 31 luglio 2019. Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2019/2020.

Oltre quel termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it è attivo un canale di assistenza e supporto tecnico. Sarà possibile ricevere assistenza da un help desk tecnico, attraverso i seguenti canali: telefono 080 8807404; email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglla.it; chat online.

L'assistenza ed il supporto tecnico sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze.

Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito web : www.studioinpuglia.regione.puglia.it oppure chiamando il numero telefonico 080.5404040 oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it.