Il programma del Festival il Giullare 2019 - XI Edizione

Contributo e sostegno: Comune di Trani

Patrocini:

Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale concesso con decreto n. 146 del 11 marzo 2019

“Patrocinio dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia” concesso con disposizione n. SP6/0000158/2019

Patrocinio del Garante delle persone con disabilità della Regione Puglia

Patrocinio di Matera Basilicata 2019

Patrociniio del World Music Par Show di Mosca

11 LUGLIO - TALE E MALE SHOW

Esibizione di fine laboratorio teatro base del centro diurno socio educativo e riabilitativo e Casa per la Vita del Centro Jobel

Location:

Sala teatro Centro Jobel di Trani ore 17.00

MOSTRE ARTISTICHE “Oltre i pregiudizi”

DAL 15 AL 19 LUGLIO 2019 presso lo Chalet della Villa Comunale

Apertura: dalle ore 18.30 alle ore 22.30

15 luglio: ore 19.00 inaugurazione con letture brani, performance musicali video

DAL 21 AL 28 LUGLIO 2019 presso lo Sala di Comunità De Camelis del “Centro Jobel” – Via Giuseppe Di Vittorio n. 60

Apertura: dalle ore 19.00 alle ore 21.00

VEROSIMILE (ipotesi di Ritratto) a cura dei laboratori sperimentali di arti creative di Universo Salute Opera Don Uva di Bisceglie

COM’ERI VESTITA in collaborazione con il CAV di Ambito Trani – Bisceglie SAVE della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà, mostra-installazione che, realizzata sulla scia dell'originaria americana, inaugurata qualche anno fa in Kansas, espone gli abiti delle sopravvissute a violenze sessuali, nata per accendere i riflettori sulla domanda che viene posta alle vittime, attribuendo loro una responsabilità nella violenza.

Esposizione delle opere “Intercultura a Trani” e “Gli ipocriti” dell’artista tranese Tolomeo Susy

Il Giullare dei piccoli

dal 15 al 19 luglio nei pressi dello Chalet della Villa Comunale ore 19.00-21.00 con i seguenti laboratori/performance:

15 luglio:

APS Azzurro Italia: Giochi di Teatro Figurato - Giochi di teatro figurato

Marluna teatro - Lettura animata per bambini con Kamishibai.

16 luglio:

Associazione Il Colore degli anni: Io creo - Laboratorio di manualità

Associazione Time Aut e La Città che Sorride: Un gioco in blu – attività di clowneria

17 luglio:

Librera Miranfù: “Mi piace Spiderman e quindi?” Attività laboratoriali per minori con lettura animata

ATAD Il Pineto: “Cappuccetto rosso raccontata dal lupo. Una storia di fraintendimenti ed equivoci!” – performance teatrale

18 luglio:

“Le Fantanuvole - dalla casualità al senso compiuto della forma”: laboratorio artistico estemporaneo sulla pareidolia a cura dei laboratori sperimentali di arti creative di Universo Salute Opera Don Uva di Bisceglie

APS A 31-20 Futuro Anteriore di Bisceglie: Ti sei skizzato?” attività con pittura

19 luglio:

Ludausilioteca: centro socio-educativo per bambini del Centro Jobel: laboratori di manualità e movimento per bambini

AGE (Associazione Italiana Genitori) Trani: ScomponiAGEniamoci! – giochiamo con il nostro corpo

Dal 21 al 28 luglio dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso il Centro Jobel – Giullari e Clown in collaborazione con l’Associazione Il Treno del Sorriso

Mostra fotografica

Dal 21 al 28 luglio presso il Centro Jobel a cura del Laboratorio di Fotografia condotto da Ladisa Cludio nei servizi di Centro Diurno-Socio-Educativo e Riabilitativo e Casa per la Vita “Centro Jobel”

21 LUGLIO 2019 – “Diverm@il”

Location: CentroJobel di Trani – Via G. Di Vittorio n. 60

ore 20.00: Inaugurazione del nuovo laboratorio didattico-multimediale e fotografico del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Centro Jobel” realizzato con il contributo di UNICREDIT.

Ore 21.00: presentazione del progetto. Interverrà: Luigi Brandolani, Area Manager Retail Foggia e BAT

21 LUGLIO 2019 – “IO 2.0 LA RINASCITA”

Location: CentroJobel di Trani – Via G. Di Vittorio n. 60 - ore 21.30

Spettacolo teatrale di apertura del Festival Il Giullare XI Edizione a cura della Compagnia Teatrale del Centro Jobel di Trani – regia Marco Colonna

Crazy for food – dal 21 al 28 luglio – Centro Jobel ore 19.30-21.15

Punto ristoro con panini, snack, bibite con i partecipanti al laboratorio di cucina dei nei servizi di Centro Diurno-Socio-Educativo e Riabilitativo e Casa per la Vita “Centro Jobel”

22 – 27 LUGLIO 2019 – FESTIVAL IL GIULLARE - CentroJobel di Trani – Via G. Di Vittorio n. 60

Anteprima ore 21.15

Spettacolo ore 21.30

Conduce il giornalista: Nico Aurora

22 luglio:

Anteprima: presentazione di VEROSIMILE (ipotesi di Ritratto) a cura dei laboratori sperimentali di arti creative di Universo Salute Opera Don Uva di Bisceglie

Spettacolo: “Un fiore nascosto di struggente bellezza. Omaggio a Frida Khalo.” A cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIGONE di PAVIA Regia: Fortunato Lina

23 luglio:

presentazione del libro "Ti porterò da te" - autoedito da Angela Covelli

“Il mondo è bello perché è vario” a cura del TEATRO DELL’ELICA di LISSONE (MB) Regia: Anna Mariani e Cristina Crippa

24 luglio:

Anteprima: “Diversamente Disabili” corto metraggio di Flavio Ostuni da Sasso di Castalda (PZ)

“Il vaso di Pandora” a cura della LEGA DEL FILO D’ORO di MOLFETTA (BA) Regia: Ivan Ventura e Maria Erminia Sbiroli

25 luglio:

Anteprima: Ivan Cottini ex ballerino di Amici – collegamento in diretta

“Filippo al circo” a cura dell’ASD FORUM DANCE di ARESE (MI) Regia: Francesca Veragnolo

26 luglio:

Anteprima: performance di canto con Paradiso Federica

“La libertà di essere folle” a cura dell’Associazione I GIOVANI DI PIRANDELLO di MESSINA Regia: Fabio La Rosa

27 luglio:

Anteprima: performance artistiche a cura del World Music Par Show di Mosca

“I cinque malfatti” a cura dell’ASD DIVERSAMENTE IN DANZA di VERONA Regia: Giorgia Panetto

LUGLIO 2019 – SERATA SPETTACOLO CONCLUSIVA FESTIVAL IL GIULLARE – PIAZZA DUOMO a Trani - ore 21.00

Nella serata saranno premiate le compagnie teatrali che hanno partecipato al festival e verrà assegnato il Premio Nazionale Il Giullare ad alcune esperienze che in Italia si siano contraddistinte per il particolare impegno culturale a favore dell’abbattimento di ogni barriera

Conducono: Marco&Chicco

Ospiti:

Chiara Pia Aurora (Sofia) e Emanuele Misuraca (Domenico) del cast della serie TV di Rai 1 “La compagnia del cigno”

Damiano e Margherita Tercon – rispettivamente cantante lirico e cabarettista in semifinale all’edizione 2019 di Italia’s Got Talent

Lamberto Giannini protagonista e co-ideatore del docu-film “Up &Down-un film normale”

Nicolosi Paolo, in arte Pablo: ballerino siciliano ospite alla trasmissione Ballando con le stelle 2019

Gregory Mikaelyan - Direttore del World Music Par Show di Mosca

Daniele Gattano: comico con partecipazione a Colorado

Niccolò Barletta – Progetto Eschatià: musica di tradizione e diversità

29 luglio 2019 – CentroJobel di Trani – Via G. Di Vittorio n. 60 - ore 21.00

proiezione del film “Up &Down” un film normale: a seguire dibattito con Lamberto Giannini co-autore del Film e Beppe Sbrocchi Direttore del Trani Film Festival

