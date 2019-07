Progetto Avventura S.Geffa 20^ Edizione: Scarabeo un mondo di parole.

Torna per il 20° anno il Progetto Avventura S.Geffa, un’esperienza ludica ed educativa che da 20 anni ha caratterizzato l’estate di tantissimi ragazzi delle Città. Il progetto organizzato da Coop. Xiao Yan e Comune di Trani Assessorato alle Politiche Sociali “Progetto la città che si anima”.

Quest’anno in occasione della prima edizione del Logos festival, il Progetto Avventura sarà tutto dedicato al tema delle parole. Non una lezione di grammatica o italiano ma un percorso avventuroso, fatto di avventure, battaglie, scoperte tutte dedicate al tema delle parole perdute o svalutate.

Si comincia il 25 Luglio 2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata alle parole della giustizia e legalità in collaborazione con Libera Associazione contro le Mafie. Non mancherà la giornata dedicata alla classica gita, che quest’anno coinciderà con la giornata dedicata alla C di Cultura che vedrà i ragazzi coinvolti in un’escursione tutta originale presso la Città di Matera capitale Europea della Cultura.

Seguite il programma chiedete informazioni, perché c’è davvero una grande Avventura da vivere insieme.

Per info chiamare 0883/506807; 347/9241660; 392/8840561; visita www.xiaoyan.it; facebook: Santa Geffa; Xiao Yan

Coop Xiao yan