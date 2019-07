Battiti Live a Trani , in onda mercoledì 24 su Italia1 alle 21:15

La città di Trani protagonista del terzo appuntamento con l'unico evento musicale televisivo dell'estate italiana 2019 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: "BATTITI LIVE", in onda domani alle 21:15 su Italia1.

La regia del festival itinerante targato Radionorba, che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 16enne Mariasole Pollio, è affidata a Luigi Antonini.

I protagonisti musicali del live di Trani: Le Vibrazioni con il nuovo singolo "L'amore mi fa male"; Cristiano Malgioglio con "Dolceamaro" realizzato in collaborazione con Barbara d'Urso; in rotazione con "Alza la radio" l'interprete e performer Nek; il ritorno di Paola Turci con il singolo "Viva da morire"; Irama in classifica con "Arrogante"; Annalisa con il sound estivo di "Avocado toast"; Sergio Sylvestre con l'allegro e irriverente "Parolacce"; Enrico Nigiotti ora in rotazione con "Notturna"; Giordana Angi fresca di disco d'oro per "Casa"; Bianca Atzei proporrà il suo ultimo singolo "La mia bocca". In scaletta anche la band internazionale Giant Rooks con "Wild Stare" e ancora: Rocco Hunt in radio con "Benvenuti in Italy"; Jake la Furia che spopola con "Sei del mattino"; il rapper Shade e la cantante pop Federica Carta che con "Senza farlo apposta" hanno ottenuto oltre 30milioni di visualizzazioni su YouTube; un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, Mr Rain & Martina Attili con il singolo "La Somma"; Benji & Fede con il singolo "Dove e quando" e uno dei più grandi dj italiani, Gabry Ponte, con il suo remix di brani in esclusiva.

Cinque le tappe della 17^ edizione del Radionorba BATTITI LIVE: il 30 giugno a Vieste, il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2018 ha toccato quota 815mila ascoltatori nel giorno medio e con Radionorba Music ha sfiorato il milione, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 18% dell'indagine annuale TER 2018 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L'attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania, parte di Lazio e Calabria. L'emittente, oltre alla sede principale di Conversano, ha sedi in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e a Roma, vari studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all'interno, 1 regia mobile satellitare, 5 mila chilometri di ponti radio e 74 frequenze

Radionorba Tv anche per il 2018 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it<http://www.radionorba.it/>.