Festival Il Giullare XI edizione serata spettacolo conclusiva

Il Festival Il Giullare XI Edizione è al giro di boa, con un successo di pubblico, consensi, partecipazione sempre crescente: sono circa 500 gli spettatori che ogni sera affollano il teatro all’aperto del Centro Jobel di Trani. Sono oltre 150 gli ospiti giunti da ogni parte di Italia per partecipare con le proprie compagnie alla kermesse teatrale, oltre che per vivere le bellezze del nostro territorio e gustarne i suoi sapori e colori: da Messina a Monza, da Pavia a Milano e Verona.

Grande attenzione anche per le anteprime proposte: dalla presentazioni di libri alla proiezione di cortometraggi, da performance artistiche alla presentazione di fumetti.

Un Festival che si prepara a vivere la sua fase conclusiva per la prima volta nella splendida cornice di Piazza Duomo, domenica 28 luglio, in una serata-spettacolo ricca di ospiti e performance in cui saranno premiate le compagnie teatrali che dal 22 al 27 luglio hanno portato in scena i propri spettacoli. Sotto l’imponente campanile della Cattedrale di Trani, a condurre lo spettacolo ci sarà il duo comico tranese Marco&Chiccoe sul palco assisteremo a momenti musicali, di danza, cabaret con:

Emanuele Misuraca (Domenico) e Chiara Pia Aurora (Sofia) della Compagnia del Cigno – Fiction di Rai 1 andata in onda a febbraio scorso

Damiano e Margherita Tercon giunti in semifinale a Italia’s Got Talent

Paolo Nicolosi, in arte Pablo, ballerino ospite della trasmissione Ballando con le Stelle di Rai 1

Daniele Gattano, attore versatile e cabarettista con diverse esperienze in TV da Colorado a Real-Time

Niccolò Barletta da Galatone con Claudia Giannotta, Michela Sicuro e MarialuciaMusca di Eschatià: musica di tradizione e diversità

Lamberto Giannini co-autore del docu-film “Up&Down: un film quasi normale” andato in onda in prima serata lo scorso 25 dicembre su Italia 1 e che con Paolo Ruffini racconta l’esperienza della compagnia teatrale livornese Mayor Von Frinzius.

Lunedì 29 luglio alle ore 21.00 il Film verrà proiettato presso il Centro Jobel di Trani a conclusione del quale è previsto un dibattito con l’autore e con Beppe Sbrocchi – direttore del Trani Film Festival

Mikaelyan Gregory: direttore artistico del World Music Par Show di Mosca

L’accesso ai posti a sedere per l’evento è riservato alle persone con invito che potrà essere prenotato e ritirato, fino ad esaurimento posti, presso il Centro Jobel di Trani a partire dalle 19.30 e fino all’inizio degli spettacoli fino a Sabato 27 luglio 2019. Solo per i residenti fuori Trani è possibile la prenotazione telefonica o via mail ai recapiti: 0883501407 e info@ilgiullare.it. I posti prenotati si riterranno comunque liberi se non occupati entro le ore 20.45 di domenica 28 luglio.

Il Giullare si realizza in collaborazione con il Comune di Trani, che lo sostiene, e gode del patrocinio gratuito della Presidenzae dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, oltreché di quello di Matera Basilicata 2019 e del World Music Parshow di Mosca. Aderiscono come sempre al Festival Il Giullare circa 30 realtà del terzo settore, del teatro, del volontariato non solo del territorio ma anche di altre Regioni che ne hanno ratificato l’adesione attraverso la firma di un protocollo di intesa.

Seguite ogni news sui nostri social Facebook e Twitter, oltre che sul sito www.ilgiullare.it e seguite i nostrihastag #festivalilgiullare#ilgiullare

Coop. soc. eAssociazione “Promozione Sociale e Solidarietà”

presso Centro Jôbêl - Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani - BT

tel. 0883.501407

Sito web: www.ilgiullare.it

E-mail: info@ilgiullare.it