L’artista tranese Antonio Labianca dona un’opera alla provincia BAT.

L’artista tranese Antonio Labianca dona un’opera, realizzata con tecnica ad olio su pietra, alla provincia BAT. L’opera raffigura lo stemma della provincia BAT e la sua peculiarità è legata al fatto che essa è realizzata su pietra di Trani, famosa per esser stata utilizzata per la realizzazione di diversi monumenti, come la stessa cattedrale di Trani e, caposaldo della economia tranese. Un doveroso ringraziamento è da porre al consigliere comunale Francesco Laurora, per l’interesse mostrato nei confronti dell’opera e dello stile artistico, e all’ Avvocato Nicola Giorgino per aver accettato la donazione.