Nuove opportunità formative per giovani disoccupati sino a 35 anni

L’IRSEA di Bisceglie avvierà a Settembre due nuovi percorsi formativi, voluti e finanziati dalla Regione Puglia.

L’intervento “Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale”, in sinergia con una partenariato socio-economico di notevole livello costituito dai Comuni di Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Ruvo di Puglia, dal GAL PONTE LAMA, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese dalle Associazioni Culturali operanti nel settore teatrale : Il Sipario e Compagnia Tiberio Fiorilli di Bari, Il Carro dei Comici ed Arterie Teatro di Molfetta, la Compagnia dei Teatranti e Compagnia Aurea di Bisceglie, Marluna Teatro e Il cielo di Carta di Trani, Teatro Nuovo di Barletta, nonché le prestigiose aziende del settore audiovisivo e cinematografico: la pluripremiata Cooperativa Sociale GET – Accademia del Cinema Ragazzi e Sinapsi Produzioni Partecipate di Bari e Cineclub Canudo di Bisceglie, rappresenta un notevole e concreto contributo per i giovani inattivi e disoccupati per inserirsi con maggiore professionalità nel mercato occupazionale del settore spettacolo.

Il percorso avrà durata di 600 ore, di cui:

lezioni teorico-pratiche (420), orientate a fornire conoscenze e competenze della figura professionale

stage extra-regionale (30), da svolgersi nella Fondazione Solares di Parma

stage (150), da svolgersi nelle Associazioni Culturali del territorio pugliese, partner di progetto

L’obiettivo del percorso “Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi” - invece – è formare un professionista con elevate competenze, sia teoriche che applicative, che gli permettano di operare nei vari ambiti della commercializzazione e del marketing on line .

Il percorso, supportato dall’Università degli Studi di Foggia, dai Comuni di Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Ruvo di Puglia, dal GAL PONTE LAMA, avrà durata di 300 ore, di cui:

lezioni teorico-pratiche (210) orientate a fornire conoscenze e competenze professionali

stage extra-nazionale (12), da svolgersi nella azienda TITANKA di San Marino

stage (78 ore), da svolgersi nelle aziende del territorio pugliese, partnerdi progetto (Sesamo Software, Bellavita in Puglia, Eter, Jazzengine, Artemedia, Tuttiviaggi e La Bella di Cerignola)