Calice di San Lorenzo, a Trani la quarta edizione

Pronti per "Calice di san Lorenzo", l’evento enogastronomico in programma a Trani a partire da venerdì 9 agosto, tra piazza Trieste, piazza Sacra Regia Udienza e piazza Monsignor Reginaldo Addazi.

Un percorso di eccellenza tra vini e prodotti gastronomici del territorio, una serata di convivialità, gusto, divertimento e musica dal vivo.

Oltre 20 le cantine provenienti da tutte le provincie della regione Puglia. Circa 80 etichette e numerose tipologie tra cui: Primitivo, Negroamaro, Nero di Troia, Chardonnay, Falanghina, Salice Salentino, bianco Greco, rosso Castel del Monte, gran varietà di bianchi, rosé, rossi ed anche il "quarto colore" (Orange Wine). Numerosi vini biologici, Igt, Ipg, Dop e Docg. Dalle recenti produzioni a quelle di più lunga conservazione per giungere alle riserve. Vini pluripremiati, anche con tre bicchieri Gambero Rosso. Questo l’elenco delle cantine presenti con postazione fissa: Antonio Pisante, San Severo – Cantine Botta, Trani – Cantine della Bardulia, Barletta – Castello Monaci, Salice Salentino – Diomede, Canosa Di Puglia – Cantine Ferri, Valenzano, Cantina Gentile – Cassano delle Murge - Cantine Lanzolla, Cassano delle Murge – Imperatore, Adelfia – Menhir Salento, Bagnolo del Salento - Sampietrana, San Pietro Vernotico – Tenuta Viglione, Santeramo in Colle – Tenute Nettis, Gioia del Colle – Terrasolata, Trani – Torre Quarto Cerignola – Torrevento, Corato – Vini Fieramosca, Barletta – Vinoli. Presenti anche due associazioni che presenteranno una selezione di importanti vini: Sweets and Drinks di Bisceglie (Rivera, Grifo e Due Palme) e Cibus di Vinum.

Alle degustazioni di pregiati vini si unirà lo spazio food: Tentazioni Pugliesi, Oro di Trani, Peschef e ConfCaseari le gastronomie presenti mentre nell'area Ristorante Regia, la possibilità di una degustazione Top, a scelta fra quelle in presentazione ed in numero limitato.