Logos Festival finale con i Folkabbestia e teatro.

Nato da un’originale collaborazione tra Coop. Xiao Yan Rondine che ride e Comune di Trani Assessorato alle Culture, Sabato 31 Agosto 2019 arriva a conclusione la I^ Edizione del Logos Festival e sarà ancora una volta un doppio appuntamento con grande Festa Finale.

Il programma prevede:

· ore 20.30 Rassegna UILT (Unione Italiana Libero Teatro) ben 5 compagnie Teatrali provenienti da tutta la Puglia proporranno “5 Corti Teatrali” che daranno vita ad una serata ricca di emozioni e sorrisi;

· ore 22.15 Grande festa finale con il ritorno a S.Geffa dei Folkabbestia, il gruppo di musica Folk che ancora una volta farà tappa a S.Geffa, questa volta per presentare il loro ultimo cd musicale prodotto in collaborazione con Puglia Sounds. Una grande festa che coinvolgerà piccoli e grandi in una vera e propria festa di campagna dai sapori di altri tempi. Così saluteremo la prima Edizione del Logos festival che tanto ci ha dato in partecipazione ed emozioni in questa sua prima edizione.

Comunica la tua partecipazione ci aiuterai ad organizzare meglio questa serata speciale.

Per prenotazioni ed info chiamare 0883/506807; 392/8177796; 340/1771860; vista www.xiaoyan.it; facebook: Santa Geffa; Logos Festival.