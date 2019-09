Contributi per l'installazione di punti di ricarica domestica ai veicoli alimentati ad energia elettrica

La Regione Puglia, e nello specifico l’Assessore all’ambiente, nell’ambito delle sue politiche spinte sui temi dello sviluppo sostenibile e delle tecnologie salvambiente ha emanato un nuovo provvedimento in favore dei cittadini Pugliesi.

Infatti sul BURP n. 87 del 01/08/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico concernente “Contributi per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016, n. 40, art. 34)”, con il quale si finanzia l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica domestici connessi a sistemi di autoproduzione da fonte rinnovabile per veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il termine per poter proporre la propria istanza è fissata all’8 novembre.

Il suddetto avviso prevede l’ammissibilità per le seguenti tipologie di spesa:

l’acquisto del punto di ricarica domestica (wall box/colonnina);

la prestazione professionale relativa alla progettazione del punto di rIcarica domestica;

l’installazione di punti di ricarica domestica;

piccoli interventi edilizi finalizzati all’installazione del punto di ricarica;

l’adeguamento della potenza per garantire l’allacciamento del punto di ricarica domestica o per l’eventuale installazione del contatore dedicato;

L’entità massima del contributo attribuibile a ciascun intervento è pari all’80% del costo da finanziare, IVA compresa, fino ad un massimo di € 1.500,00. Il contributo potrà eventualmente essere integrato con risorse aggiuntive direttamente a carico del soggetto beneficiario o attraverso altre fonti di finanziamento.

L’avviso è rivolto ai privati cittadini residenti in Puglia che possiedono un autoveicolo elettrico a batteria e ai condomìni nei quali risultino uno o più residenti che siano in possesso di autoveicolo elettrico a batteria. È possibile accedere al finanziamento anche nel caso in cui si sia in possesso della sola copia della proposta di acquisto dell’autoveicolo elettrico.

Il provvedimento Regionale ben si concilia con quello adottato, nei mesi scorsi, dall’Amministrazione Comunale che consente, in tutta la città, alle auto elettriche il parcheggio gratuito, senza limitazioni né di tempo né di luogo, all’interno delle strisce blu.

Michele di Gregorio assessore all'ambiente del comune di Trani