Trani: un’accademia stabile di tango argentino in città. È l’A.S.D. “Para Dos Tango” di Miky Padovano e Valentina Guglielmi

Trani si conclama capitale del tango. Grazie anche al fermento e all’interesse per questo ballo che il Festival internazionale del tango è riuscito a suscitare sin dalla sua nascita. Un’accademia stabile di Tango argentino sarà inaugurata in città a pochi passi da quella che fu la residenza del nonno di Astor Piazzolla, musicista e compositore che tanto ha dato al “tango nuevo”. Nel cuore pulsante del centro storico dell’incantevole Trani, le stanze di una delle corti più caratteristiche ed eleganti della città cambieranno veste. Dal 16 settembre lo storico Palazzo Bianchi in via A. Prologo 23 ospiterà l’Asd “Para Dos Tango Accademia”, aprendo le porte al mondo della didattica nelle discipline del ballo più seducente ed elegante che ci sia per coloro che vorranno associarsi. Una ventata di aria fresca a passi di tango e musica, lezioni e corsi per qualsiasi livello e per tutte le età per i soci che vorranno vivere, studiare e respirare le atmosfere tanghere tipiche argentine.

Rapiti dalla bellezza del luogo, Miky Padovano e Valentina Guglielmi hanno scelto la struttura di Palazzo Bianchi con il grande salone perché ricorda una milonga tipica argentina, ideale quindi per la pratica del tango e del ballo in genere. La splendida coppia, unita nella vita e sulla scena, vanta grande esperienza nel mondo della danza: Padovano, pugliese, già vicecampione italiano e finalista al Campionato Europeo nel 2013, balla da più di 15 anni; la Guglielmi, romana, ballerina da sempre, proviene invece dalla scuola capitolina, Roma, per inciso, è la seconda città in cui si balla maggiormente il tango dopo Buenos Aires.

Entrambi, balzati quest’estate agli onori di RAI 1, ottenendo grande visibilità per la loro esibizione proprio durante la settima edizione del Festival del Tango di Trani, sono pronti a tagliare il nastro della loro Associazione, prima accademia ufficiale di tango a Trani riservata ai soci.

Con un curriculum di assoluto prestigio, Miky Padovano e Valentina Guglielmi sono allievi di due tra i maggiori esponenti del Tango Argentino nel mondo, Diego Benavidez e Natasha Agudelo, e hanno ballato in più occasioni in spettacoli con giganti del cinema e del teatro come Michele Placido e Giancarlo Giannini, insieme intendono far diventare l’Accademia un vero e proprio centro culturale di divulgazione e diffusione della cultura argentina tout court, sede ideale anche per la milonga e per serate a tema di ispirazione argentina.

All’inaugurazione dell’accademia, riservata su invito a soci e allievi, sabato 14 settembre i campioni mondiali di Tango Salon 2011, i già citati Diego Benavidez e Natasha Agudelo, taglieranno il nastro alla presenza del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del presidente del consiglio comunale Fabrizio Ferrante e della consigliera comunale Irene Cornacchia, grande estimatrice del ballo argentino. Non possono mancare anche gli organizzatori del Festival del Tango di Trani Claudia Vernice e Giuseppe Ragno che terranno a battesimo l’accademia, proprio loro che sette anni fa avevano giustamente previsto l’evoluzione positiva che l’attenzione per questa danza sensuale avrebbe avuto nella città di Trani.

Dal 16 settembre per tutti gli appassionati di tango che vorranno diventare soci dell’Asd “Para Dos Tango Accademia” inizieranno le attività della scuola con lezioni aperte e gratuite a partire dalle ore 20,30.