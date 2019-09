Martedì 24 settembre torna a riunirsi il consiglio comunale di Trani: l’Odg

Il Consiglio Comunale di Trani è convocato martedì 24 settembre alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 27 settembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 1° – 3 – 29 e 31 luglio 2019; 6 e 8 agosto 2019

Presa d’atto della pronuncia 69/2019 della sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia

Restrizione del vincolo, come da trascrizione N.15410 del 11-10-1976, su suoli in Trani alla Contrada Torre Bianca

Proposta di variante al piano particolareggiato Piano di Zona ex-lege 167/62 aree individuate nel Contratto di Quartiere Sant’Angelo – Unità di Minimo Intervento UMI-8

Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, c.1 lett.e) D.Lgs 267/2000 per il pagamento delle fatture relative a servizi a favore di cittadini indigenti anni 2017

Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, c.1 lett.e) D.Lgs 267/2000 per il pagamento delle fatture relative a servizi a favore del Comune di Trani. Anno 2018

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett. a) del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267/2000, relativo alle spese di registrazione della sentenza n.415/2019 del Tribunale di Bari – 1 sez. Civile.