La Asl Bat al forum mediterraneo di sanità

LA ASL BT AL FORUM MEDITERRANEO IN SANITA'

Il Forum Mediterraneo in Sanità è in programma dal 18 al 20 settembre a Bari presso la Fiera del Levante.

Il tema della edizione 2019 è "SANITÀ DI SVOLTA, SOLUZIONI DIFFERENTI: sanità di anticipo, tecnologia intelligente, partnership innovativa, salute della fragilità, professionisti propositivi"un dibattito a più voci sul sistema Salute che quest'anno mette l'accento sulle soluzioni organizzative, istituzionali, tecnologiche, cliniche. I filoni tematici che saranno affrontati durante le trenta sessioni di approfondimento sono: sanità di anticipi, tecnologia intelligente, partnership innovativa, salute delle fragilità, professionisti propositivi



Tanti gli appuntamento che vedranno protagonista la Asl Bt, con la partecipazione diretta del Direttore Generale Alessandro Delle Donne e di professionisti amministrativi e sanitari:

- 18 settembre ore 14,30: Alessandro Delle Donne interviene con una relazione su "L'impatto economico dell'organizzazione per processi e funzioni" durante l'evento dedicato alla contabilità analitica e al controllo di gestione.

- 18 settembre ore 14,30: Alessandro Delle Donne presiede l'evento "La sicurezza integrata in sanità" coordinato da Danny Sivo (Referente Sirgis Puglia)

- 19 settembre ore 14,30: Alessandro Delle Donne è protagonista, insieme con gli altri direttori generali di Asl e Policlinici di Puglia, dell'evento "La sanità in Puglia. Cinque anni di cambiamento a servizio del cittadino. Nuovi obiettivi e prospettive".

- 19 settembre ore 14,15: Vincenzo Coviello (Registro Tumori Asl Bt) partecipa alla tavola rotonda dell'evento dedicati al Registro Tumori Puglia

- 20 settembre ore 14,30: durante l'evento "YOUman Lab: la persona - cittadino e professionista - al cuore del cambiamento" saranno presentati i dati delle ricerche dedicate alla umanizzazione degli ospedali e al clima interno con la partecipazione di Micaela Abbinante (Project manager YouMan Lab Clima)