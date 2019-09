Servizio Civile 2019. Un anno da volontario con Oasi2

E’ on line il bando nazionale per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.

La Comunità Oasi2 San Francesco Onlus si è aggiudicata la gestione di tre progetti e per questo seleziona 9 volontari:

2 volontari per il progetto ‘AttivaMente’ – Assistenza agli anziani – sede Trani. Scarica qui la Scheda di Sintesi AttivaMente

3 volontari per il progetto ‘Arti_Etica’ – Assistenza – Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia – sede Trani – Scarica qui la Scheda di Sintesi AttivaMente

4 volontari per il progetto – ‘Migr-Azioni 3.0’ – Assistenza – Immigrati, profughi – sede Bisceglie e Corato. Scarica qui la Scheda di Sintesi Migr-azioni 3.0

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Ulteriori informazioni sui progetti, potranno essere richieste direttamente agli operatori della Comunità Oasi2, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni in merito ai progetti della Comunità Oasi2 è possibile contattare il referente del Servizio Civile Antonio Casarola, al numero 328.2755164 o all’indirizzo mail centrostudi@oasi2.it

Per tutti gli altri progetti di Servizio Civile, è possibile consultare qui il bando (bando per la selezione di 39.646 volontari di Servizio Civile) e il dettaglio dei singoli progetti attivi in Puglia (Elenco progetti di servizio civile in Puglia).