Il supercavaliere Pomarico candidato sindaco unico per Andria e Trani

Un candidato sindaco unico per le due città di Andria e di Trani chiamate al voto nel 2020. Un solo Sindaco per un’asse straordinariamente interessante che unisce la Cattedrale di Trani a Castel del Monte, passando per la città Federiciana.

Savino Montaruli, l’attivista sociale presidente dell’Associazione di Volontariato “Io Ci Sono!” di Andria già nelle elezioni del 2015, ad Andria, solleticò il Cavalier Giovanni Pomarico, Patron del Gruppo Megamark, a candidarsi alla carica di Sindaco della città federiciana. Il Cavaliere rispose con estrema cortesia al presidente Montaruli declinando l’invito. Le cose poi andarono male con le conseguenze che tutti gli andriesi hanno poi vissuto sulla propria pelle. Oggi è di nuovo Montaruli a “provocare” il Supercavaliere incitandolo non solo a candidarsi a Sindaco di Andria ma anche, contemporaneamente, della città di Trani, se ciò si potesse fare. L’analisi di Montaruli è lucida e razionale. Infatti sarebbe davvero meraviglioso pensare a qualcosa di così stravolgente e di innovativo. In fondo, per quello che la politica ha dimostrato per le due città cocapoluogo della Bat, un solo sindaco per due città è qualcosa di assolutamente fattibile, visto il limitato impegno profuso dalla politica fino ad oggi e gli scarsi risultati. Peraltro, come pure Montaruli afferma, chi meglio di Giovanni Pomarico conosce le realtà delle due città? Un andriese che vive e lavora a Trani è il miglior sindaco che si possa pensare, anche perché il panorama politico che è di fronte a noi non sembra possa prospettare qualcuno di meglio e di più impegnato nell’economia, nella finanza, nel mondo del lavoro, nel sociale e nell’elargire generosamente fondi ai due comuni che senza l’aiuto del Cavaliere davvero non avrebbero proprio un bel nulla di cui vantarsi né di cui andare fieri. L’ennesima sfida del Montaruli è lanciata. Sarà accolta questa volta? Di sicuro il Cavaliere avrà da scegliere. Sceglierà la bella Trani con il suo straordinario scenario marinaro ma tanto sottostimata e depotenziata o la pedemurgiana Andria ridotta ad uno straccio e tanto bisognosa di risollevare le sue sorti future? Staremo a vedere – concludono dall’Associazione “Io Ci Sono!” di Andria