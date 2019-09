Liceo scientifico vecchi: inaugurazione anno scolastico 2019-20

Lunedì 23 settembre 2019, alle ore 11,00, presso l’Auditorium del LICEO SCIENTIFICO STATALE VALDEMARO VECCHI, si terrà la tradizionale inaugurazione dell’anno scolastico 2019-20.

Come consuetudine del LICEO VECCHI, la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico affronterà temi di assoluta contemporaneità che sintetizzano aspetti didattico-epistemologici e di cittadinanza attiva, destinati poi a essere sviluppati e approfonditi nel corso del successivo anno scolastico.

La scommessa del VECCHI quest’anno: ELABORARE UN PERCORSO CULTURALE CHE GIUNGA ALLA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE UN PONTE DIDATTICO TRA LA VALORIZZAZIONE DELLA MATEMATICA E LE GRANDI SFIDE AMBIENTALI, nella piena consapevolezza che l’intera comunità scolastica deve essere in grado di cogliere i cambiamenti per affrontare le sfide globali per la difesa dell’ambiente e la protezione della vita del nostro pianeta.

L’inaugurazione dell’anno scolastico 2019-20 si sostanzierà innanzi tutto sulla LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. LUIGI AMBROSIO, DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA - LA MATEMATICA E IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI: UN’INTRODUZIONE AL CALCOLO DELLE VARIAZIONI.

Il prof. Luigi Ambrosio è un matematico italiano, noto per i suoi contributi al calcolo delle variazioni e alla teoria geometrica della misura. Socio corrispondente dell'Accademia nazionale dei Lincei, è attualmente professore ordinario della Scuola Normale Superiore di Pisa, titolare del corso di Introduzione alla teoria della misura e all'analisi reale. IL 9 MAGGIO 2019 VIENE ELETTO DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.

La cerimonia proseguirà con il lancio del LICEO MATEMATICO AL VECCHI, IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA, NELLA PERSONA DELLA PROF.SSA LUCIA MADDALENA.

Infine ci sarà la consegna del kit di benvenuto (gentilmente offerto dall’Associazione TRANINOSTRA) a tutela dell’ambiente per la campagna PLASTIC FREE, che il VECCHI condivide con l’Amministrazione comunale di Trani e rilancia nella sua comunità.

L’evento gode del patrocinio morale di:

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA BAT

COMUNE DI TRANI

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DIALOGHI DI TRANI

LA MARIA DEL PORTO

TRANINOSTRA

ORDINE DEI MEDICI DELLA BAT

USR PUGLIA

USP BARI

Trani, 20 settembre 2019

