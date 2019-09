Lavinia Group sponsor ufficiale dell'Adriatica Trani

Lavinia Group sarà main sponsor dell'Adriatica Trani per la prossima stagione. La prestigiosa azienda tranese supporter la squadra biancazzurra che da ottobre sarà impegnata sui campi di serie B2 femminile e serie D femminile.

Realtà imprenditoriale di successo, Lavinia Group gestisce Donna Lavinia, sala ricevimenti nata nel 1993, e la più moderna Lavinia Bianchi. L'azienda, nata da un'idea del Ceo Giuseppe Pastore, si delinea come una solida partner per l'organizzazione di ogni "banqueting events" in Puglia. Merito anche, e soprattutto, del team professionista e preparato che la compone, formato dalla direttrice commerciale Titti Pastore, dal general manager Francesco Pastore e dall'event manager Antonio Sinigaglia.

In entrambi i campionati che disputerà, la squadra tranese assumerà il nome Lavinia Group Trani, a coronamento dell'accordo con l'azienda.

«C'è grande felicità in casa Adriatica ed in cuor mio per aver concluso l’accordo di sponsorizzazione con Lavinia Group, azienda leader a Trani nel settore dell’organizzazione di eventi: è un altro traguardo che la nostra giovane società ha raggiunto», così il presidente dell'Adriatica Trani, Mimmo Cosentino, ha commentato l'intesa raggiunta. «Siamo fiduciosi delle nostre capacità per affrontare gli impegni di questa annata sportiva; dedichiamo il nostro tempo con molta professionalità e saggezza, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto. L'azienda Lavinia Group ha deciso di stare al nostro fianco per creare sul territorio un società che possa essere considerata una leader indiscussa», ha concluso.

Dello stesso parere Titti Pastore: «Le aziende nascono per creare profitti: questo è il loro obiettivo. Ma le aziende hanno anche un forte legame con il tessuto sociale che le circonda», ha dichiarato la direttrice commerciale di Lavinia Group. «Con questa iniziativa, la famiglia Pastore ha deciso di investire risorse per lo sviluppo di un settore, lo sport, elemento fondamentale per tutte le comunità, dal punto di vista sociale, aggregativo e dei valori» ha aggiunto, prima di concludere: «Nel nostro lavoro crediamo molto nel fare squadra ed ora vogliamo fare squadra con la città di Trani».