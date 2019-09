Presentazione del progetto BILL Biblioteca della legalità e la sezione territoriale che avrà sede a Trani.

La costituzione della BILL (Biblioteca della Legalità)territoriale, è un progetto sotto l’egida di IBBY Italia che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi valori al fine di costruire un immaginario condiviso, all’interno del quale il principio della legalità acquista una centralità fondamentale.

La Biblioteca della Legalità nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura.

Promotori del progetto a livello nazionale sono Ibby Italia, Associazione Fattoria della Legalità, Comune di Isola del Piano, Ass. Nazionale Magistrati – Sottosezione di Pesaro, AIB Marche, Libera – Sezione di Pesaro e Urbino, Forum del Libro,ISIA Urbino.

La sezione territoriale di Trani nasce dalla collaborazione iniziale di Libreria Miranfù, @Libera sezione di Trani, Ass. Libreria La Maria del Porto, A.P.S.@bee bibliocar e @Scuola secondaria di primo grado "Rocca-Bovio-Palumbo" ma è aperta a tutte le associazioni e agli enti pubblici e privati che vorranno partecipare attivamente al progetto.

Il Biblioapecar - Bibliocity Trani sarà il mezzo che permetterà ai libri e alle idee di cui sono portatori di raggiungere bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari e librai.

Oltre ai rappresentanti dei soggetti promotori saranno presenti Chiara Pinton, Segreteria nazionale progetto Bill e Annalisa Strada autrice del libro per ragazzi

"Io, Emanuela. Agente della scorta di paolo Borsellino - Edizioni Einaudi ragazzi.

Il progetto rientra nel programma dei Dialokids -I Dialoghi di Trani per giovani lettori 2019 dedicati alla #responsabilità.

Si ringrazia l'infopoint turistico Turenum Pro-Loco di Trani per la preziosa collaborazione e per l'ospitalità.

Siete tutti invitati a partecipare

Evento a ingresso libero per adulti e giovani adulti

Info tel. 347 3474958