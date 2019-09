"Cultura, unico bene per il progresso di Trani". Osservazioni di Mario Schiralli

Osservo, in particolar modo in questi ultimi tempi, la politica tranese e mi viene di pensare, non a caso, al film “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock del 1963. Scorrono nella mia mente le sequenze iniziali, quando i corvi cominciano ad appollaiarsi sui cavi dell’elettricità. Prima uno, poi due, poi sempre di più ed ancora di più. Una sequenza che in me, e credo in molti spettatori, provocò un senso di angoscia. Sempre crescente con l’aumentare di quegli uccellacci neri. I corvi per l’appunto.

I “corvi” della politica tranese, non pennuti ma con sembianze umane, intravedendo possibili scenari (e di conseguenza, mangiatoie) di natura elettorale, hanno già cominciato ad appollaiarsi per cercare di essere tra i primi a beccare non appena si tratterà di entrare nel vivo della spartizione di poltrone e affini.

Facile accorgersene dal comportamento di certa gente che ti saluta, quando fino a qualche mese fa non ti degnava nemmeno di uno sguardo. Non solo. Accendi il pc e, su un social network in particolare, trovi una sfilza di richieste di amicizia.

Un’attenta disamina pro domo mea (anche altrove il clima più o meno è lo stesso) mi fa dire, senza tema di smentita, che gente un tempo rossa, con un solo e lungo balzo è diventata nera. Il verde intenso di una volta, ora è sempre più sbiadito. I senza colori (i qualunquisti) cercano di individuare preventivamente (bontà loro) chi, uomo o donna, sarà il prossimo sindaco, gli "ignoranti" della politica cercano di capire cosa si intenda per sovranisti e/o populisti.

Ad onor del vero dovrebbero mancare ancora diversi mesi alle prossime amministrative, a meno che i “corvi”, cosa improbabile, non decidano di attaccare prima.

Giorgio Gaber si chiedeva cos’è la destra e cos’è la sinistra. Ma prima di lui il compianto Rino Gaetano cantava: “DC, PSI, PCI, PLI, MSI nun te reggae più...”

Ed ecco che a quelli che tengono al futuro della città cresce l’angoscia, dettata dalla convinzione personale che tutto andrà sempre di male in peggio.

Un tempo i partiti si mantenevano a galla perché gli uomini credevano nell’ideologia. Ora che questo sentimento patriottico non esiste più e che “uno sciame di nuovi venuti invade il campo per divorarselo” (cito sempre Sigismondo Castromediano, martire della libertà, ad uso e consumo di chi si crede un politico, perché capisca, avendone le capacità, cosa di cui dubito, cosa sia stata “quell’idea grande e santa che correva nei nostri petti”), la confusione regna sovrana.

Viviamo in un “caos calmo” tale che il cittadino comune, quello cioè lontano dalle …sottigliezze politiche e ormai rassegnato a subire, è giunto nella determinazione (erratissima) di ritenere che “sono tutti uguali”.

La vera ideologia che tutti dovrebbero perseguire, invece, è la cultura.

A scanso di equivoci, vista la gran messe di novelli cultori della storia cittadina che sui social sciorinano date e episodi insignificanti, non inquadrandoli in un contesto storico, ma scopiazzandoli da qualche agenda, è d’obbligo evidenziare che cultura non significa assolutamente sapere la data di nascita, tanto per fare un esempio, di Bovio, di Federico II e via dicendo come pure fregiarsi degli Statuti Marittimi (magari senza averli nemmeno letti) o essere cittadino di Trani, ovvero dell'Atene delle Puglie.

La cultura, è bene precisarlo, è “l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande (Hans Georg Gadamer, filosofo tedesco)”. E il premio Nobel Dario Fo aggiungeva che “la cultura non è un optional. Senza la cultura non c'è popolo. La responsabilità del disastro che viviamo è di chi detiene il potere, ed è criminale. Ai giovani dico: piuttosto che arrivare a crollare vale la pena di uscire, ma con la costante di ritornare”.

Liberati dai corvi!

Dott. Mario Schiralli già direttore della Biblioteca G. Bovio Trani