Inizia la stagione pongistica del Tennistavolo Trani

Con il campionato ormai alle porte, si presenta quest’anno la Tennistavolo Trani asd, con tanti progetti. Sempre attenta al vivaio ed alla formazione dei giovani, il primo di ottobre si apriranno le iscrizione ai corsi. Gia’ forte dei risultati degli Anni precedenti, la Società guidata da Pasquale Leone (da tre anni seconda in Puglia nel Ping pong Kids), aggiunge al suo organico, due istruttori di fama nazionale ed internazionale: Gianluca Abbaticchio e Vito Valente.

La palestra della scuola ex De Bello, dove si terranno i corsi, gli allenamenti delle squadre ed il campionato, vedrà ulteriori progetti a tema.

Oltre ai corsi già succitati, si terranno dal primo ottobre corsi per ex giocatori e corsi per amatori, che stanno già avendo numerose adesioni.

Ambizioni anche a livello agonistico: dopo la vittoria del campionato dello scorso anno di serie D1, quest’anno la società punta anche a vincere la serie C 2 con la Lorusso Tabacchi Trani.

Non da meno in serie D1 le due squadre in lizza, L.R. Superenalotto e Vapoforno Trani sono certe di essere protagoniste.

Per chiudere In serie D2 ci saranno sempre le forti rappresentanze: Jsabel Trani e Gielle Trani.

Per finire ci sarà la partecipazione alla Coppa Italia e alla serie C Veterani.

Un in bocca al lupo a tutta la società.