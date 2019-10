Ben piazzati gli atleti della Assi al Triathlon supersprint

Domenica 29 settembre in località Fiumara a Barletta si è svolto il triathlon supersprint riservato alle categorie giovanili.

In una cornice molto tranquilla , ed in una giornata calda quasi fossimo in pieno agosto , la Assi Triathlon di Trani ha esordito con i suoi primi iscritti tesserati certificando la partenza di un serio progetto giovanile atto a creare un gruppo di futuri talenti e amatori di questa splendida disciplina che sta diventando sempre più conosciuta e importante nel panorama sportivo.

La Assi Triathlon che ormai solidamente presente nelle gare Age group adesso vuole mettere a disposizione tutta la sua competenza e fare staffetta con le nuove generazioni.

Gli atleti Erika Ciccolella fresca di convocazione alle gare nazionali nella rappresentativa Puglia e il piccolissimo ma talentuoso Giovanni Angelilli hanno ben figurato piazzandosi rispettivamente seconda e terzo di categoria anche se la prima rientra da uno stop di due anni e il secondo era alla sua prima gara ma ha dimostrato di avere la stoffa e l'audacia che sono alla base del triathlon.

Allenati dai tecnici Resta Roberto e Pagano Michele siamo sicuri continueranno a migliorarsi insieme al gruppo ben nutrito di nuove leve e tutti quelli che vorranno affacciarsi e conoscere questo meraviglioso sport.....auguri ragazzi buon lavoro e forza Assi triathlon team.