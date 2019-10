È partito il countdown per l’11a edizione della Tranincorsa “Tommaso Assi Half Marathon”.

Sarà l’incantevole Trani a ospitare il prossimo 13 ottobre l’11a edizione della Tranincorsa “Tommaso Assi Half Marathon”. Mancano circa dieci giorni al grande evento sportivo nazionale.

Un percorso avvincente di 21,097 Km per la competizione, quest’anno valida per il Campionato Italiano Master Individuale e di Società di Mezza Maratona, che attraverserà l’intero territorio cittadino tranese da nord a sud guardando alla maestosa Cattedrale romanica sul mare in uno scenario mozzafiato, sfiorando tutte le bellezze storico-artistiche dell’imponente patrimonio della città di Trani. Attrattiva questa che creerà un indotto turistico di assoluto rilievo. Il percorso si dipanerà dalla partenza da Piazza Trieste alle ore 9,00 sino all’arrivo in Piazza Quercia, dove avverrà anche la premiazione.

All’Atletica Tommaso Assi, con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, ESERCITO, CONI, FIDAL, UMBRO come main sponsor tecnico, Unimpresa e Dama Salus, l’onere e l’onore di organizzare la gara. L’associazione sportiva tranese ha al suo attivo ben 25 edizioni del “Memorial Tommaso Assi”, gara internazionale di corsa su strada di 10 chilometri, e 10 edizioni della “Tranincorsa”. È prevista per l’occasione la presenza di alcuni grandi atleti come Giacomo Leone (vincitore della Maratona di New York ed attualmente Presidente della Fidal Puglia), Ottavio Andriani (più volte azzurro di maratona ed oggi responsabile tecnico delle Rappresentative Pugliesi di Atletica Leggera), Silvia Salis (ex martellista azzurra, vincitrice di dieci titoli italiani tra invernali ed assoluti che dal 2016 è stata eletta nel Consiglio Federale della FIDAL) ed Angelo Carosi (ex siepista, mezzofondista e maratoneta italiano, medaglia d'argento ai campionati europei di Helsinki 1994 nei 3000 metri siepi). Atteso anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi.

In passato proprio il “Memorial Tommaso Assi” ha visto correre per le strade della città di Trani i più grandi e celebrati campioni dell’atletica leggera (dagli olimpionici Stefano Baldini, Gelindo Bordin e G. Boutayeb, ai mondiali Masai, Sigei e Kororia, agli europei Salvatore Antibo, Stefano Mei, Giacomo Leone, Angelo Carosi, Salvatore Bettiol e Cosimo Caliandro, ai tanti campioni italiani come Lopresti, Barzaghi, Arlati, Andriani, Battocletti, Pertile, Curzi, etc).

Una due giorni dedicata allo sport agonistico, ma anche agli appassionati runner, alle famiglie, ai bambini e agli stili di vita corretti, senza dimenticare l’impegno sociale, a dimostrazione di quanto lo sport possa essere un ottimo veicolo di trasmissione di valori solidali.

La gara nazionale sarà preceduta sabato 12 ottobre alle ore 17 dalla “Junior Trani race”, una corsa dedicata ai più piccoli delle classi di III-IV e V delle scuole elementari di Trani. Lo stesso giorno alle ore 21,00 andrà in scena la Trani Night Run, aperta a tutti, non solo ai tesserati FIDAL, che ha sempre riscosso un grande successo.

Un attento sguardo al sociale caratterizzerà anche questo straordinario appuntamento sportivo. Il comitato regionale Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) Puglia, infatti, patrocinerà il progetto “Beyond the blue”, proposto dalla dott.ssa Raffaella Dianora, responsabile dei progetti sociali Fidal Puglia. La A.S.D. Atletica Tommaso Assi ha scelto inoltre di devolvere una parte del ricavato delle iscrizioni del Campionato Italiano a “Time Aut”, l’associazione di volontariato composta da genitori di bambini e ragazzi autistici di Trani e Bisceglie, in linea con la determinazione della città di Trani a diventare Città Blu “Autism friendly”.

La domenica è dedicata alla gara agonistica. Alle ore 9,00 partirà la Tranincorsa Half Marathon, alla quale parteciperanno diversi maratoneti che hanno avuto anche un prestigioso passato tra gli assoluti ed atleti stranieri tesserati per società italiane. Una gara nazionale dedicata ad un grande dello sport, con una carriera incredibile, protagonista da atleta prima e preparatore atletico di molti sport poi, Tommaso Assi.

Determinante l’impegno della famiglia Assi, “una famiglia in corsa da sempre”, che dichiara come sia onorata di ospitare nella città di Trani questa importante gara nazionale che, al di là dell’aspetto meramente agonistico, sarà un momento di socialità, aggregativo e ludico, ma soprattutto vettore di valori importanti come quelli solidali. “Educare i bambini ai valori positivi dello sport - sottolinea Giovanni Assi - significa insegnare loro regole che saranno valide per tutta la vita. Fare sport e seguire un corretto stile di vita sono strumenti fondamentali per diventare Uomini e Donne del domani. In quest’alveo si inserisce la nostra volontà di sostenere la causa di “Time Aut” in favore di bambini e ragazzi autistici, testimoniando ancor più la nostra vicinanza al tema dell’inclusione sociale attraverso lo sport già avvenuta in occasione del Triathlon Trani Tommaso Assi 2019 dello scorso giugno. Non bisogna però trascurare di considerare lo sport come una grande opportunità e volano dell’economia turistica che, siamo sicuri - chiosa Giovanni Assi -, la “Tranincorsa Tommaso Assi Half Marathon” implementerà nella nostra città e in quelle limitrofe”.

Uno speciale ringraziamento dell’organizzazione va a tutte le associazioni che collaborano con la “TraniinCorsa Half Marathon”: A.N.P.S (Associazione nazionale polizia di stato), U.N.P.PE (Unione nazionale Polizia Penitenziaria, G.E.P.A (guardie ecozoofile protezione ambientale), OER (Operatori emergenza radio), Trani Soccorso, Misericordie Trani, Avis Trani, Agesci Trani 2 (Scout), Auser Trani, Associazione Nazionale Falchi Pattuglie Sociali.

Il ricco programma della due giorni contempla sabato 12 ottobre presso la sala Convegni di Palazzo San Giorgio a Trani (BT) anche il convegno “Una Giornata per lo Sport”, all’interno del quale alle ore 11.30 ci sarà la presentazione dei Campionati Italiani Master di Mezza Maratona 2019 a cura della FIDAL Puglia e di tutti gli eventi e delle gare in programma.

Le iscrizioni alla TRANINCORSA “Tommasso Assi Half Marathon” 2019 si chiudono martedì 8 ottobre. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php

Per ulteriori informazioni: http://www.atleticatommasoassi.it

Per info: FB Atletica Tommaso Assi & Triathlon Team

Percorso della Tommaso Assi Half Marathon di 21,097 Km per la competizione valida per il Campionato Italiano Master Individuale e di Società di Mezza Maratona

Si parte da Piazza Trieste per poi proseguire per Piazza Sedile San Marco, Via Banchina al porto, Via Statuti Marittimi, Piazza Tiepolo, Via Tiepolo, Piazza Plebiscito, Lungomare Chiarelli, Via Tasselgardo, Via Malcangi, Via San Magno, Lungomare C. Colombo, Via Tasselgardo, Corso Imbriani - Via Istria - Via Falcone - Via Pozzo Piano - Via Malcangi - Via De Gemmis - Piazza Marinai d’Italia - Lungomare C. Colombo - Lungomare Chiarelli - Piazza Plebiscito - Piazza Tiepolo - Via Statuti Marittimi - Piazza Trieste - Piazza S. Regia Udienza - Piazza Duomo - Piazza Re Manfredi - Via Fra Diego Alvarez - Via Mario Pagano - Via Maraldo da Trani - Corso V. Emanuele - Piazza della Repubblica - Via A. Moro - Via Vittorio Malcangi - Via Bisceglie (giro di boa) - Viale De Gemmis - Piazzale Marinai D’Italia - Lungomare C. Colombo - Lungomare Chiarelli - Piazza Plebiscito - Via Cavour - Piazza della Repubblica - Via Mario Pagano - Piazza Libertà - Via Mario Pagano - Piazza Marconi - Piazza Mazzini - Piazza Lambert - Via Beltrani - Piazza Duomo - Piazza Addazi - Piazza S. Regia Udienza - Piazza Trieste - Piazza Sedile San Marco - Via Banchina al porto - Via Statuti Marittimi, con l’arrivo in Piazza Quercia dove avverrà la premiazione.