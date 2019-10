Trani. Incontro sul “dialogo generazionale” speciale festa dei nonni.

Si terrà sabato 5 ottobre, con inizio alle ore 17:30, con ingresso libero, presso l'auditorium San Luigi in Via Mario Pagano Trani il "Dialogo generazionale".

L'incontro, speciale festa dei nonni, è organizzato dai Giovani delle Acli di Trani, coordinatrice Sabrina di Cugno.

In collaborazione con il Circolo Acli "San Nicola Pellegrino" di Trani, Via Amedeo, 231.

Con il patrocinio della Sede Provinciale delle Acli di Bari-Bat, Via De Bellis, 37- BARI.

"Questo convegno - dicono gli organizzatori - nasce dalla volontà di aprire un dialogo tra due generazioni che difficilmente riescono a trovare tempo e argomenti sui quali confrontarsi e dibattere in modo costruttivo. In questo incontro si andranno ad approfondire temi in comune alle due differenti età come educazione, social, sport, agricoltura e stile di vita. Al termine - conclude la nota - sarà chiesto ai presenti di compilare in forma anonima un questionario, i cui risultati saranno utilizzati per la redazione di specifici progetti intergenerazionali".

La cittadinanza è invitata a partecipare.

PROGRAMMA

MOMENTO SPIRITUALE: Mons. Saverio Pellegrino.

APERTURA LAVORI: Sabrina di Cugno, Coordinatrice Giovani delle Acli Circolo San Nicola Pellegrino Trani.

SALUTI ISTITUZIONALI: Amedeo Bottaro Sindaco Città di Trani e Antonio di Cugno Segretario Provinciale Fap Acli Bari-Bat.

INTERVENTI : Giacomo Carta, Coordinatore Nazionale Giovani delle Acli - Arianna Zizzo, Segretaria Provinciale Acli Terra Bari-Bat - Vincenza d'Ambrosio, Coordinamento Donne Fap Acli Puglia.

CONCLUSIONI: Nicola Di Pinto, Presidente Provinciale Acli Bari-Bat.

RINFRESCO E SALUTI.