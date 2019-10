Amopuglia, dieci anni di assistenza ai malati oncologici gravi

Dieci anni di assistenza ai malati oncologici gravi, dieci anni di sostegno alle loro famiglie, dieci anni di impegno per lo sviluppo delle cure palliative. Amopuglia celebra con una conferenza-spettacolo lunedì 14 ottobre alle ore 18 presso il teatro Radar di Monopoli i propri dieci anni di vita.

Racconteremo le difficoltà e i successi attraverso le voci di chi ha vissuto nell’associazione e l’ha sostenuta in questo decennio. A condurre la serata sarà l’attore Antonio Stornaiolo, da sempre sensibile alle istanze delle associazioni come la nostra. Ci sarà la testimonianza in video della madrina di Amopuglia, Bianca Guaccero e una conclusione in musica con la band dei MusichiAMO. In mezzo i saluti della presidente di Amopuglia, Titti Divella, del Presidente della Regione Michele Emiliano, dei sindaci di Monopoli e dei tre capoluoghi pugliesi nei quali opera l’associazione (Bari, Lecce e Trani), dei vertici della sanità pugliese e poi le relazioni sullo stato delle cure palliative in Italia e in Puglia. Non sarà un convegno scientifico, piuttosto un’occasione d’incontro per poter riflettere e condividere le tappe che hanno portato l’Amopuglia a rivestire un ruolo decisivo su gran parte del territorio pugliese nell’offrire assistenza a chi è in situazione di fragilità.

Dal 2009, grazie all’intuizione del dottor Antonio Conversano, alla disponibilità della professoressa Titti Divella e di un gruppo di altri pionieri, Amopuglia si preoccupa di sostenere gratuitamente e a domicilio i pazienti oncologici in stato avanzato di malattia prendendo in carico anche il loro nucleo familiare e amicale. A Monopoli, inoltre, si è concretizzato il primo progetto di Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) che consiste nel portare avanti l’hospice San Camillo e nel prestare cure domiciliari in 11 Comuni del territorio della ex Asl Ba/5. Amopuglia collabora, in forma sussidiaria, con il sistema sanitario regionale nella gestione di questa UOCP.

La conferenza-stampa di presentazione dell’evento si terrà mercoledì 9 ottobre alle 10.30 presso la sala consiliare del Comune di Monopoli.

Per ulteriori informazioni sezione.monopoli@amopuglia.it