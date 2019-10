Strade, partiti a Trani i lavori della terza gara per il rifacimento degli asfalti

Sono iniziati i lavori di fresatura e bitumatura stradale e riquotamento dei chiusini in varie strade della città a cura dell’assessorato alla viabilità della città di Trani.

Gli interventi di questa terza gara sono partiti da via Del Ponte Romano proseguiranno per circa 1 mese interessando le seguenti vie: corso Imbriani (da piazza XX settembre al cavalcaferrovia), cavalcavia di viale Spagna, via Anseramo da Trani, via Sant’Angelo (da via Superga), largo Turchia, via Duchessa d’Andria, largo cavalieri Vittorio Veneto, via Paolo Emilio, largo Petrarca, via Maraldo, piazza Dante (stradina adiacente la scuola Baldassarre) e via Margherita di Borgogna.