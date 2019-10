“Famiglia Sport e Stili di Vita”, corso di formazione a cura di A.ge. Trani e CSV

Il percorso di formazione “FAMIGLIA SPORT E STILI DI VITA” (Bando Formazione 2019” ) promosso dal Centro Servizio al Volontariato “ San Nicola “ed organizzato dall’A.ge di Trani si inserisce nel contesto sociale attuale caratterizzato dal bisogno di recuperare la coesione familiare ed aiutare le mamme e i papà ad assolvere adeguatamente all’importante funzione genitoriale. I genitori costituiscono infatti una risorsa necessaria e imprescindibile per realizzare un’efficace contrattualità educativa nella direzione della corresponsabilità e per questo devono avere l’opportunità di dialogare e di essere supportati nell’esercizio della funzione educativa da una formazione strutturata in percorsi di sensibilizzazione e moduli specifici.In questo modo si può concretizzare quanto l’A.Ge. Trani da anni propone al territorio cittadino con lo slogan del: “fare famiglia insieme ad altre famiglie”Il percorso di formazione“FAMIGLIA SPORT STILI DI VITA”.

Il percorso formativo sarà strutturato in incontri che affronteranno le seguenti tematiche:

L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli. A cura del Dott.Emilio Casiero ( Pedagogista)

Le regole per difendersi dal “Male”.Riflessioni sul libro “Meglio Così”A cura della Dott.ssa Anna Caiati (Psicoterapeuta Specializzata Terapia Familiare ed Età Evolutiva)

Aiutare i genitori nello sviluppo emotivo dei figli.A cura della Dott.ssa Anna Moscatelli (Psicologa e psicoterapeutica familiare) e Stefania Bucci (Insegnante yoga e meditazione)

A.g.e. Alimentiamo genitori ed educatori consapevoli.Riflessione sui corretti stili alimentari A cura della Dr.ssa Lucia Palmieri Biologa Nutrizionista (Specialista in: Scienza dell’Alimentazione Coordinatrice Scientifica SEAM)

Il gioco come strumento di crescita A cura della Dott.ssa Anna Moscatelli (Psicologa e psicoterapeutica familiare) e Stefania Bucci (Insegnante yoga e meditazione)

I nodi della “Rete uso consapevole di internet e dei social media tra riflessioni e scrittura.A cura della Dott.ssa Maria Sforza.

Lo Sport diversamente unico “ Lo sport come strumento di inclusione per tutti”.A cura di Angela Basile

Presidente A.P.D. FORTITUDO TRANI ISTRUTTRICE DI BASKET E BASKIN

Con la testimonianza dell’Associazione “Olre lo sport di Trani”.

Il progetto in sintesi si pone l’obbiettivo del conseguimento dei seguenti risultati:

maggiore consapevolezza delle risorse genitoriali;

diminuzione del disagio minorile;

miglioramento della qualità del lavoro di rete scuola- famiglia- agenzie del territorio;

Conoscere l’importanza del cibo come strumento relazionale.

Essere genitore/educatore in continua evoluzione (le famiglie allargate).