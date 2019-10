L’ Associazione “IL PRESIDENTE Sandro Pertini” di Trani dice:"No all'aggressione di Erdoganal popolo Curdo".

NO ALL’AGGRESSIONE DI ERDOGAN AL POPOLO CURDO.

L’ Associazione “IL PRESIDENTE Sandro Pertini” di Trani davanti al delirio guerrafondaio cui stiamo assistendo in questi giorni nei confronti del popolo curdo non può che far risuonare, alto e forte, il più che mai attuale appello del compianto presidente della Repubblica più amato dagli italiani Sandro Pertini: “ SI SVUOTINO GLI ARSENALI E SI RIEMPINO I GRANAI”.

Con il proprio disimpegno militare dalla Siria il Presidente americano Trump, ritirando il grosso delle truppe USA ivi dislocate al confine con la Turchia nell’ambito della Coalizione internazionale anti-ISIS, ha di fatto dato il “via libera” al proditorio attacco turco contro i Curdi Siriani, pugnalati alle spalle e lasciati praticamente da soli a presidiare quell’area che avevano contribuito in misura determinante a liberare dalle milizie jihadiste. L’intento dichiarato dal dittatore turco Erdogan sarebbe quello di creare lungo quel confine una fascia “cuscinetto” profonda una trentina di chilometri in territorio siriano, allo scopo di fare terra bruciata intorno ai miliziani Curdi, che egli definisce “terroristi” in quanto contrario ad ogni ipotesi di autonomia del Kurdistan da essi propugnata, ignorando l’eroico tributo di sangue offerto da questo Popolo per combattere il sedicente “Stato Islamico dell’Iraq e della Siria” e difendere, in definitiva, i Valori stessi della Civiltà. La posta in gioco per la Turchia è, in sintesi, il controllo politico strategico del Medio-Oriente.

Così, mentre gli USA se ne lavano le mani e l’Unione Europea, priva di una reale politica estera e presa solo da questioni economiche e monetarie, brilla per la propria assenza dall’Area Medio-Orientale, i bombardamenti dei Turchi e i loro mercenari fiancheggiatori colpiscono città e villaggi, costringendo all’evacuazione centinaia di migliaia di sfollati e facendo strage di combattenti curdi, popolazione civile, soccorritori, oppositori politici e giornalisti. Da quest’aggressione e dal conseguente caos stanno traendo profitto i terroristi dell’ISIS ancora in circolazione che, insieme a vari fiancheggiatori, stanno attaccando a loro volta coloro che li avevano sconfitti, ormai presi fra due fuochi. Diverse centinaia di jihadisti sono già evase dalle prigioni curde e siriane, bombardate o indebolite nella sorveglianza, e si preparano ad una facile rivincita, riprendendo direttamente le armi o infiltrandosi nelle colonne di profughi. E’ prevedibile anzi che in tanti tenteranno di raggiungere la vicina Europa, per compiervi atti terroristici con ulteriori imprevedibili sviluppi negativi proprio alle porte di casa nostra. E’ davvero imbarazzante che la Turchia, dominata ormai da un regime totalitario e anti-democratico in completa antitesi con i Principi informatori della NATO, continui ancora ad esserne potente membro e si permetta anzi di ricattare l’Europa con la minaccia di lasciarla invadere dai milioni di profughi e migranti provenienti da Sud-Est finora trattenuti entro i propri confini, se dovesse assumere una posizione di concreta contrarietà (al di là delle parole di circostanza), nonostante i miliardi di Euro da Essa ricevuti per dargli assistenza.

Assistiamo all’ennesima prova, dei frutti malati di nazionalismo, populismo e sovranismo quando vanno al potere. Non bisogna girare la testa dall’altra parte e rimanere indifferenti davanti a tanta arroganza e violenza! Bisogna immediatamente interrompere la vendita di armi ed equipaggiamenti europei alla Turchia, esercitare ogni forma di pressione diplomatica, anche sugli Stati Uniti, per isolare Ankara ed indurla a più miti consigli. I Curdi, seguaci in prevalenza di un’Islam relativamente moderato e laico (le donne vi sono considerate al pari degli uomini e tante di esse sono state valorose partigiane contro l’ISIS) hanno difeso l’Occidente battendosi in pratica al nostro posto, e non è concepibile che l’Occidente ora non sia capace di difendere i Curdi, minacciati di genocidio dal tiranno turco!

L’assemblea dei soci dell’Associazione “il Presidente S:Pertini” ritiene un atteggiamento da Ponzio Pilato quello dell’Europa che ha deciso che l’embargo delle armi ai turchi debba valere solo per i nuovi contratti e non anche per quelli in essere . Auspichiamo infine che l’amministrazione comunale nel prossimo consiglio comunale faccia un ordine del giorno su questo abbandono dei curdi che porterà ad una sola certezza: la guerra ricomincerà e i guerriglieri islamici ne trarranno giovamento.

Infine concludiamo questo documento con la poesia di Thích Nhat Hạnh che riteniamo giusta per quanto sopra.

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE dott. Nicola Cuccovillo