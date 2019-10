Buona la prima tappa del circuito Puglia Lab Judo Fijlkam per la A.S.D. New Accademy Judo Trani

Domenica 20 ottobre 2019 presso il pala martino di Bari si è svolta la gara di JUDO FIJLKAM,riservata alle classi più piccole, categorie fanciulli e ragazzi, ben 9 atleti ha schierato la società tranese accompagnati dall' Insegnante Tecnico Gianni Loprieno e il suo preziosissimo collaboratore Tecnico Francesco Tedeschi.

Sul gradino più alto del podio con ottima prestazione agonistica, medaglia d'oro per Mattia Pignataro -36 Kg fanciulli e Caterino Giuseppe -50 Kg ragazzi, splendida medaglia d'argento per Silvia Cognetti -24 Kg fanciulle alla sua prima esperienza agonistica, ottime medaglie di bronzo per Antonio Bitetto -36 Kg fanciulli e Daniel D'avanzo -40 Kg fanciulli, quattro eccellenti quinti posti per Gaetano Lisco -36 Kg ragazzi, Nicolò Capozza -45 Kg. ragazzi, Mattia Capace -36 Kg fanciulli e Samuele Di Bari -28 Kg. fanciulli.

Sempre più soddisfatto il Tecnico Gianni Loprieno si complimenta con i suoi atleti e collaboratori Tecnici, e ringrazia come sempre i genitori.