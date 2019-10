Aree fitness sul lungomare di Trani, lavori in corso

Lavori in corso a Trani per completare il percorso fitness attrezzato che collegherà la villa comunale al piazzale di Colonna. Tre le postazioni individuate: villa comunale, piazzetta San Magno e piazza Marinai d'Italia. Nelle aree fitness saranno collocate attrezzature ginniche con tappetini gommati antitrauma. Il progetto è stato voluto dal consigliere Giacomo Marinaro e dal Distretto Urbano del Commercio, progettato con l'ex assessore Ivana D'Agostino e portato a termine dall'assessora Marina Nenna.

Soddisfatto il sindaco, Amedeo Bottaro: “Nel corso della presentazione della Tranincorsa si è parlato molto della crescita globale dei numeri del turismo sportivo. Turismo non significa solo monumenti, enogastronomia, cultura ed eventi. Anche lo sport ed il benessere fisico hanno un discreto valore. Sempre più appassionati dell’attività sportiva, nella scelta della destinazione per le vacanze, cercano luoghi dove sia possibile allenarsi all’aria aperta. Oltre agli spazi della villa comunale ed oltre alla pista ciclabile, negli ultimi anni stiamo costruendo un’offerta sempre più consistente atta a soddisfare il maggior numero di persone che si spostano anche per questo motivo, godendo per altro di un panorama fantastico”.

Il percorso si inserisce tra le attività del Distretto Urbano del Commercio introdotto dalla Regione Puglia e che ha visto la città di Trani aggiudicarsi il bando. La finalità principale del DUC è quella di permettere a cittadini, imprese e soggetti pubblici e privati di aggregarsi e fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio. Presidente è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, vice presidente, Mario Landriscina della Confesercenti di Trani. Il progetto, finanziato dal DUC, è stato presentato a febbraio scorso ed è stato approvato della Giunta comunale.

"È il primo degli interventi di rigenerazione urbana che abbiamo progettato con il Distretto Urbano del Commercio” dichiara l'assessora alle attività produttive, Marina Nenna. “Ha come obiettivo quello di consegnare ai cittadini aree attrezzate gratuite per godersi la città ed il tempo libero in riva al mare aumentando il flusso ed il passeggio sul lungomare a sostegno delle attività commerciali che su quella zona insistono".