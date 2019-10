Al via a Trani la III edizione di SONIC SCENE Music Film Fest, Palazzo Beltrani dal 1º al 3 novembre

SONIC SCENE Music Film Fest, al via a Trani la III edizione del festival internazionale del cinema a tema musicale a Palazzo delle Arti Beltrani dal primo al 3 novembre

Al via a Trani la III edizione di Sonic Scene, il festival internazionale del cinema a tema musicale, organizzato dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani, diretto da Felice Di Lernia, e dall’Associazione culturale “delle Arti”.

18 film in gara, 2 anteprime internazionali, 11 nazionali e 5 regionali dal 1º al 3 novembre all’interno del nobile teatro espositivo Palazzo delle Arti Beltrani, uno straordinario viaggio cinematografico e sonoro in giro per il mondo alla scoperta di generi e culture musicali. Il festival, ideato e co-fondato dal regista Lucio de Candia, direttore artistico della kermesse, si propone di promuovere opere documentarie e di finzione di particolare valore artistico e sociale, film che riescano a stimolare la riflessione sulle differenti scene musicali/culturali contemporanee o del recente passato attraverso un approccio tematico o narrativo. L’obiettivo è quello di valorizzare il cinema e la musica come strumenti di conoscenza volti a sostenere lo scambio di esperienze culturali tra diversi contesti geografici e artistici.

La manifestazione, che prevedeva un bando di concorso al quale erano ammessi film italiani e stranieri prodotti dopo il 1° gennaio 2015 e soprattutto inediti, cioè non ancora proiettati in Puglia, si compone di due sezioni, una dedicata ai lungometraggi della durata non inferiore ai 50 minuti, e l’altra ai medio-corti con durata inferiore ai 50 minuti. Alla chiusura del bando di concorso sono pervenute 113 opere (49 lungometraggi e 64 medio-corti) dai cinque continenti, con 32 Paesi rappresentati. Il direttore artistico Lucio de Candia ha selezionato 18 film (6 lungometraggi e 12 medio-corti), valutando la qualità tecnico-artistica, la rilevanza sociale e culturale dei temi trattati e cercando di garantire una rappresentazione più ampia possibile delle diverse aree geografiche di tutto il mondo.

Trani si conclama così capitale delle arti, città interculturale con uno sguardo internazionale, e anche questo Festival lo dimostra. Nella terza edizione, infatti, come spiegato da de Candia, ci saranno 2 anteprime internazionali (un lungometraggio documentario sulla musica elettronica brasiliana “Eletronica-mentes” e un corto di finzione sulla scena anni 20 del Bronx americano “Congo Cabaret”), 11 anteprime nazionali e 5 regionali. Il programma è eterogeneo: c’è anche un film su Astor Piazzolla “Piazzolla, los años del timburón”, il noto musicista e compositore argentino ha ascendenze tranesi, per cui sarà degno di interesse per Trani e per la Puglia, c’è inoltre un film sulla rumba catalana “Peret: yo soy la rumba”, uno sulla scena indipendente di Tokyo “Oto No Hako”, un altro su un gruppo rock finlandese che qualche anno fa ha vinto anche l’Eurovision contest “Monsterman”, oltre ad un film su un gruppo punk dell’ex Unione sovietica “Anatoly Krupnov. He was”.

Non mancherà un evento extra interessante: una performance audiovisiva in programma il sabato 2 novembre della contrabbassista romana Caterina Palazzi, leader della band italiana Sudoku Killer, che improvviserà alle 22,30 lo spettacolo sperimentale “Zaleska”, un nuovo progetto audiovisivo intimo e ipnotico.

La giuria dei “lungometraggi” è composta dalla regista documentarista russa Ella Davletshina, già organizzatrice del festival del cinema documentario in Siberia, dal saggista, critico letterario e docente di cinema all’Università di Bari, Vito Santoro, e dal cantautore tranese Luca Loizzi, la giuria dei “medio-corti” è formata dalla stessa musicista Caterina Palazzi, dal sound designer pugliese Francesco Giannico, esperto di sperimentazione elettro-acustica, e dal filmmaker tranese Roberto Tafuro, che ora di stanza a Roma.

La giuria assegnerà i premi ai vincitori di Sonic Scene Music Film Fest 2019 per il miglior lungometraggio: opera artigianale “Sonic Scene” e per il miglior medio-corto: opera artigianale “Sonic Scene” nella cerimonia di premiazione di domenica 3 novembre alle ore 22.15.

I costi di accesso al Festival sono popolari: 2 euro per il gruppo dei 4 corti a pomeriggio; 3 euro a singolo film, 10 euro per l’abbonamento a tutti i film di Sonic Scene e 15 euro per abbonamento al Festival (cioè ai film e al concerto). Per assistere al solo concerto “Zaleska”, 10 euro.

I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani, 51, Trani (BT) dalle 17,00 alle 23,30. Info. 0883500044

3° SONIC SCENE 1-3 novembre 2019 PROGRAMMA

Venerdì 1 novembre

Ore 17.00 - Inaugurazione Festival, Saluto istituzionale, Accoglienza ospiti.

Ore 17.30 – Concorso medio-corti / ingresso €2

ANTEPRIMA ITALIANA

SARAJEVO: STATE IN TIME

Regia: Benjamine Jung, Théo Meurisse

Documentario, Francia (2019) - 48’

Produzione: Benjamine Jung, Théo Meurisse

Sonic Scene: SLOVENIA, BOSNIA-ERZEGOVINA

Il documentario dà la parola a chi ha scritto la storia e fatto esperienza del periodo cruciale dell’assedio di Sarajevo, mostrando il potere della resistenza culturale contro la violenza, il nazionalismo e la guerra.

ANTEPRIMA ITALIANA

PROCESSION

Regia: Jeda De Brí

Surreale, Irlanda (2018) - 8’

Produzione: 925 Productions

Sonic Scene: IRLANDA

“Procession” è la storia di uno strano villaggio che lamenta la perdita di un amico. E’ un racconto ambientato in un mondo fuori dal comune, intriso di rituali pagani e stile vittoriano, e racconta la celebrazione della vita e dell’evento più unificante - la morte.

ANTEPRIMA ITALIANA

ON A JOURNEY WITH DA BANG

Regia: Marc Eyrich

Documentario, Germania (2019) - 11’

Produzione: Marc Eyrich

Sonic Scene: CINA

Il regista segue la band cinese Da Bang nel suo tour nazionale da Hangzhou a Nanchang. I musicisti propongono il loro tipico suono post-punk da quando si sono conosciuti, dieci anni prima, ad un festival di musica di Pechino.

ANTEPRIMA REGIONALE

FAME

Regia: Luca Buzzi Reschini

Drammatico, Italia (2019) - 11’

Produzione: Jugaad Produzioni

Sonic Scene: ITALIA

Omar ha vent’anni e da quando era bambino ha sempre dovuto lottare per il pasto quotidiano, ma anche per realizzare il suo sogno…e le persone come lui spesso non hanno il diritto di sognare. Omar ha talento nel rap e lotta ogni giorno per mostrarlo al mondo.

Ore 19.30 - Concorso lungometraggi / Ingresso €3

ANTEPRIMA ITALIANA

OTO NO HAKO

Regia: Thomas Griffin, Gwilym Tonnerre

Documentario, Francia (2018) - 75’

Produzione: Sycomore Films

Sonic Scene: GIAPPONE

Il film traccia un ritratto intimo di giovani musicisti della scena di Tokyo, costretti a convivere con una società dalle politiche culturali limitanti e dalle pressioni socio-economiche eccessive; gli artisti esprimono la propria creatività lottando nel loro ecosistema musicale, sia esso elettronico o folk, in una ricercata e piena indipendenza.

Ore 21.15 - Concorso lungometraggi / Ingresso €3

ANTEPRIMA ITALIANA

ANATOLY KRUPNOV: HE WAS

Regia: Darya Ivankova

Documentario, Russia (2019) - 72’

Produzione: молодежные инициативы

Sonic Scene: RUSSIA

Il documentario racconta la vita e la musica di Anatoly Krupnov; è la storia del musicista talentuoso che fondò il gruppo rock cult “Black Obelisk” e allo stesso tempo un’accurata descrizione dell’era tardo-post sovietica e della sua generazione.

Sabato 2 novembre

Ore 17.00 – Concorso medio-corti / ingresso €2

ANTEPRIMA ITALIANA

THE EIGHT MILLION AUDIENCE

Regia: Francesco Chiot

Documentario, Italia (2018) - 11’

Produzione: Francesco Chiot

Sonic Scene: STATI UNITI

La metropolitana di New York è il cuore pulsante della città. Milioni di persone viaggiano in treno ogni giorno, in una quotidianità fatta di cromo, cemento e rumore. L’abilità dei musicisti di strada spezza la routine dei passanti, li distrae, fa perdere loro il treno, è un battito elettrico per le anime addormentate dei pendolari.

ANTEPRIMA ITALIANA

MAKE IT SOUL

Regia: Jean-Charles Mbotti Malolo

Animazione, Francia (2018) - 15’

Produzione: Kazak Productions

Sonic Scene: STATI UNITI

Chicago, inverno 1965. Il Regal Theater ospita James Brown e Solomon Burke, due monumenti della musica soul. Nel backstage sono entrambi sotto pressione ma sanno anche che negli anni ’60 in America la loro musica ha un potere insospettabile.

ANTEPRIMA ITALIANA

HIDDEN DRUMMERS OF IRAN

Regia: Ruairi Glasheen

Documentario, Irlanda (2019) - 42’

Produzione: Ruairi Glasheen

Sonic Scene: IRAN

Attraverso il documentario il percussionista irlandese Ruairi Glasheen racconta il suo viaggio in Iran alla scoperta dell’antica tradizione del percussionisti del tonbak: giovani musicisti di grande talento danno nuova linfa a un genere musicale dalle origini lontane.

ANTEPRIMA ITALIANA

NO RHAPSODY

Regia: Kevin Delobelle

Commedia, Francia (2018) - 13’

Produzione: Hana-Bi

Sonic Scene: INGHILTERRA

Quando Danny, giovane regista e grande ammiratrice del mitico gruppo “Queen”, realizza che la sua band preferita non è mai esistita, decide di ricrearla…nel 2018.

Ore 18.45 – Concorso lungometraggi / ingresso €3

ANTEPRIMA REGIONALE

MONSTERMAN

Regia: Antti Haase

Documentario, Finlandia (2015) - 85’

Produzione: Illume, Jab Film, Common Ground Pictures

Sonic Scene: FINLANDIA

Da bambino Tomi Putaansuu voleva essere un mostro e, una volta cresciuto, ha fondato la band heavy metal Lordi. Qualche anno dopo la storica vittoria all’Eurovision Song Contest il gruppo ha centinaia di migliaia di euro di debiti ma Tomi vuole mantenere in vita il suo sogno.

Ore 20.30 – Concorso lungometraggi / ingresso €3

ANTEPRIMA ITALIANA

PERET: YO SOY LA RUMBA

Regia: Paloma Zapata

Documentario, Spagna (2018) - 92’

Produzione: Fábrica Naranja

Sonic Scene: SPAGNA

Dagli angoli sperduti di Mataró fino ai palchi di mezzo mondo: l’avventura personale e artistica di Peret, il musicista che con un pò di mambo, un tocco di tanguillo e un pizzico di rock ha creato la rumba gitana, meglio conosciuta come “rumba catalana”.

Ore 22.30 – Concerto / ingresso €10 (€ 5 per abbonati al festival)

ZALESKA di Caterina Palazzi

L’esibizione della contrabbassista romana è un concerto intimo e ipnotico in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dissonanti e rumoristici, creando una sorta di orchestrina funebre solitaria di bassi.

Ogni composizione musicale è ispirata ad un attore che ha impersonificato Dracula nella cinematografia. Zaleska è la figlia illegittima del voivoda Vlad Țepeș III, cui è ispirato il personaggio creato da Bram Stoker.

Domenica 3 novembre

Ore 17.00 – Concorso medio-corti / ingresso €2

ANTEPRIMA INTERNAZIONALE

CONGO CABARET

Regia: Quincy LeNear Gossfield, Deondray Gossfield

Commedia, Stati Uniti (2017) - 14’

Produzione: Shoga Films

Sonic Scene: STATI UNITI

“Congo Cabaret” è un colorato mondo nascosto nella Harlem degli anni ’20, un posto pieno di strani avventori: il prepotente Zeddy, l’ingenua Myrtle, il fuorilegge Jake, ma soprattutto l’affascinante Congo Rose, la cui interpretazione di “Foolish Man Blues” di Bessie Smith seduce il locale intero.

ANTEPRIMA ITALIANA

THE VOLCANO CONCERT

Regia: Przemysław Wawrzyniak

Documentario, Polonia (2017) - 21’

Produzione: A&P Film, Fortuna Music

Sonic Scene: POLONIA

Il 19 agosto 2016, Maciej Fortuna e la sua band hanno suonato in una camera magmatica, 120 metri sottoterra, nel vulcano islandese Thrihnukagigur. Questa originale performance di musica folk polacca rappresenta il primo concerto all’interno di un vulcano nella storia del jazz.

ANTEPRIMA REGIONALE

DREAMING FOLK

Regia: Alessandro Stevanon

Documentario, Italia (2018) - 20’

Produzione: Long Neck Doc

Sonic Scene: ITALIA

Il non vedente Luca ha smesso di definirsi attraverso le proprie mancanze e ha iniziato a identificarsi con il proprio talento; è così che realizza il suo sogno di musica e danze, di abiti folkloristici, di canti della sua terra: il suo sogno di bambino.

ANTEPRIMA REGIONALE

INSTRUMENTS IN THE ARCHITECTURE - BUILDING THE PIANODROME

Regia: Austen McCowan, Will Hewitt

Documentario, Gran Bretagna (2019) - 14’

Produzione: Melt The Fly

Sonic Scene: SCOZIA

Leon e la sua squadra di ispirati artisti, musicisti e volontari hanno recuperato tutti i pianoforti abbandonati in loro possesso per costruire il primo anfiteatro di 100 posti al mondo realizzato interamente con strumenti musicali riciclati.

Ore 18.30 – Concorso lungometraggi / ingresso €3

ANTEPRIMA INTERNAZIONALE

ELETRONICA-MENTES

Regia: Dácio Pinheiro, Denis Giacobelis, Paulo Beto

Documentario, Brasile, Germania (2019) - 75’

Produzione: Gore Filmes, Chà Cinematografico

Sonic Scene: BRASILE

Il film esplora il mondo interiore delle leggende brasiliane di musica elettronica, esaminando l’energia, l’impatto e gli effetti dei rumori creati sinteticamente e la loro influenza sulla musica popolare.

Ore 20.30 – Concorso lungometraggi / ingresso €3

ANTEPRIMA REGIONALE

PIAZZOLLA, LOS AÑOS DEL TIBURÓN

Regia: Daniel Rosenfeld

Documentario, Argentina (2018) - 90’

Produzione: Incaa, Ideale Audience, Daniel Rosenfeld

Sonic Scene: ARGENTINA

Per la prima volta in assoluto gli archivi del suonatore di fisarmonica Astor Piazzolla sono aperti al pubblico dal figlio. Un ritratto intenso e “cinematografico” del grande compositore che ha rivoluzionato il tango. Un film che parla di arte, di famiglia e dei misteri della creazione musicale.

Ore 22.15 - Cerimonia di premiazione

Ore 23.00 - Party di chiusura / Dj set presso Caffè degli artisti

Costi:

Costo abbonamento ai film: €10

Costo abbonamento festival (film+concerto): € 15