L’azione cattolica dei ragazzi compie cinquant’anni.

L’Azione Cattolica dei Ragazzi, ufficialmente istituita come articolazione dell’Azione Cattolica Italiana il 1° Novembre 1969, compie cinquant’anni.

Un traguardo importante di una realtà che ha scritto e desidera ancora continuare a scrivere un pezzo importante di storia per la Chiesa e per il Paese;

fatta di dedizione e attenzione ai più piccoli, con l’impegno di valorizzarne il protagonismo nella vita ecclesiale e civile.



In occasione di questa ricorrenza così speciale, si svolgerà a Roma “Light UP. Ragazzi in sinodo”, dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, un appuntamento nazionale al quale parteciperanno una rappresentanza di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, tra cui anche due ragazze di Trani a rappresentare la diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie, per riflettere sul grande dono che l’Acr ha fatto ai bambini, ai ragazzi e alla Chiesa.



“Light Up” è anche lo slogan delle iniziative che illumineranno di Bellezza le strade e le piazze delle città della nostra diocesi, per festeggiare un compleanno straordinario, insieme ai bambini e ai ragazzi “ACieRrini” delle comunità parrocchiali.



Di seguito, le date delle feste organizzate dai vari coordinamenti cittadini:

• Bisceglie – Domenica 3 Novembre 2019, dalle 9:30 alle 13:00, presso la parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”;

• Trani – Domenica 3 Novembre 2019, dalle 15:30 alle 19:00, presso la Basilica Cattedrale;

• San Ferdinando di Puglia – Domenica 3 Novembre 2019, dalle 16:00 alle 18:00, presso la parrocchia “San Ferdinando Re”;

• Barletta - data in fase di definizione



Valentina D'Argento, responsabile diocesana Acr

Andrea Di Filippo, vice responsabile diocesano Acr

don Vincenzo Giannico, assistente diocesano Acr