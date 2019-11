Voucher di conciliazione, iscrizione nel catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza

Il POR Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 prevede risorse dedicate all’attivazione di misure volte a favorire la parità di genere e ad aumentare il coinvolgimento della componente femminile nel mercato del lavoro, attraverso la creazione di nuove possibilità occupazionali e migliorando le condizioni di conciliazione vita-lavoro.

La sub Azione 8.6.a denominata “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive), prevede appunto la possibilità che le famiglie possano beneficiare di un Buono per l’abbattimento del costo dei seguenti servizi:

- Ludoteca (art. 89 Reg. Reg. 4/2007);

- Servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio (art. 101 lett. a) Reg. Reg. 4/2007)

- Piccolo gruppo educativo o nido di famiglia (art. 101 lett. b) Reg. Reg. 4/2007)

- Servizi educativi per il tempo libero (art. 103 Reg. Reg. 4/2007)

Già a partire dal 4 marzo 2019 è possibile presentare la domanda di iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per minori secondo le modalità disposte dall’Avviso Pubblico Regionale approvato con A.D. n. 187 del 28/02/2019, scaricabile all’indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO

La procedura per la presentazione della domanda da parte dei nuclei familiari e per l’erogazione del voucher di conciliazione sarà specificata in apposito Avviso Pubblico che sarà adottato dalla Regione Puglia.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano – Dott. Alessandro Attolico, invita gli operatori interessati a cogliere questa nuova e interessante opportunità, che contribuirà ad arricchire l’offerta dei servizi di conciliazione dell’Ambito, consentendo un accesso agevolato per le famiglie.

Gli strumenti di supporto alla genitorialità, di conciliazione vita-lavoro e di presa in carico dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie sono sempre più numerosi, specifici e qualificanti.