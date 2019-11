Lega, nominato il Direttivo della sezione di Trani

Il partito di Matteo Salvini presenta il Direttivo che guiderà la Lega a Trani verso le prossime sfide elettorali amministrative, regionali (e speriamo politiche) del 2020. Forte del risultato ottenuto alle elezioni europee, che ha visto la Lega affermarsi come primo partito del centrodestra in Puglia e a Trani (con oltre il 23%), il Commissario Cittadino della Lega, Nicola Giorgino, ha nominato la squadra della Lega di Trani, che traccerà le linee guida per le prossime competizioni elettorali.

Vice Commissario della sezione tranese sarà Riccardo Gagliardi, che potrà contare sul supporto in Consiglio Comunale di Emanuele Tomasicchio.

Il compito di Responsabile Organizzativo del Partito invece è stato affidato a Giovanni di Leo, che sarà affiancato dal Responsabile del Tesseramento Mariano Siena. La comunicazione del partito di Matteo Salvini, invece, è stata affidata ad Andrea Catino, che ricoprirà il ruolo di Responsabile della Comunicazione della sezione tranese.

Come supporto alle sfide della Lega a Trani ci sarà inoltre un Consiglio Direttivo composto dal Responsabile Amministrativo Savino Cormio, dalla Responsabile per le Pari Opportunità Lucrezia Di Pace, e da Giacomo Ceci, Anna Dianora, Carlo Antonio Cortellino e Giacomo Tarantini.

Il Commissario Cittadino Nicola Giorgino ribadisce la necessità di organizzarsi sul territorio per portare avanti con incisività e efficacia la piattaforma programmatica della Lega e di Matteo Salvini e essere punto di riferimento per la coalizione di centrodestra anche nella città di Trani; “si apre un nuovo corso – ha affermato Nicola Giorgino - finalizzato a rendere il partito aperto non solo a tutte le forze sane della città ma anche a recepire tutte le istanze dei cittadini”.

La squadra della Lega di Trani sarà da subito a lavoro tenendo alta l’attenzione su problematiche come quella del Lavoro e della Sicurezza a Trani.