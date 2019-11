“Una volta è natale”: tradizione, luci e grandi eventi a Trani

“Una volta è Natale”. E’ questo il concept del ricco cartellone del Natale Tranese presentato oggi a Palazzo Beltrani. Un mese e mezzo ricco di eventi, a partire da domani quando è in programma l’apertura della pista pattinaggio in piazza della Repubblica a cura dell’associazione turistico culturale Incanto (inaugurazione alle 19.30). La prima giornata di manifestazioni si concluderà alle 20.30 in via Mario Pagano, nei pressi della libreria Luna di Sabbia, con l’associazione Boaonda che, in adesione al bando Trani t’incanta, scalderà, con danze e musiche romantiche, l’atmosfera della caratteristica strada: gli avventori potranno ballare fra lucine da piccola balera, con mazurche francesi, delicati valzer, divertente Balfolk e danze tradizionali delle Regioni di tutta la Francia.

La massiccia adesione di privati al bando Trani t’incanta assicura alla città eventi praticamente giornalieri, in special modo nei fine settimana, con attività e mercatini diffusi, dal centro alla periferia (oltre ai mercatini di piazza della Repubblica, si segnalano quelli domenicali a piazza Indipendenza a cura dell’Associazione Commercianti ambulanti tranesi, e quelli nei week end di dicembre in via Baldassarre e via Davanzati a cura dell’associazione SuVenir).

Fra gli eventi, consolidata la “vigilia tranese” a cura di Ideando Adv con street food e intrattenimenti musicali il 24 dicembre per tutta la giornata su corso Vittorio Emanuele, corso Regina Elena, piazza della Repubblica, piazza Libertà, via Lagalante, via Ognissanti, piazza Longobardi e via Statuti marittimi, in collaborazione con commercianti ed esercenti aderenti all’iniziativa (saranno predisposti dei palchi per consentire gli spettacoli). Special guest della vigilia il barese Gianni Ciardo. Un corner della vigilia su corso Vittorio Emanuele sarà a cura dell’associazione Trani Sociale (“Fcazz & Beer”).

Alla programmazione di Trani t’incanta si sommano le iniziative dell’Amministrazione per rendere le feste a Trani magiche e speciali. Sono state completate le procedure di aggiudicazione per l’installazione delle luminarie artistiche tridimensionali (villa comunale, piazza della Repubblica, piazza Gradenigo, campanile chiesa di San Rocco con accensione 7 dicembre a cura dell’associazione turistico culturale Incanto), quelle per le luminarie in varie strade della città (corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via Aldo Moro, via Mario Pagano, piazza Mazzini, via Ognissanti, via Cambio, via S. Agostino, via Zanardelli, via San Giorgio, magnolie di piazza Libertà, piazza Marinai d’Italia, parco di via Polonia, largo Goldoni, piazza Alfredo Albanese, piazzale della Pace, piazza Campo del Longobardi, piazza Indipendenza, piazza Caduti di tutte le Guerre, piazza Papa Giovanni Paolo II, a cura di Cooperativa Sant’Anna) e (novità di quest’anno) per l’illuminazione artistica delle vie del centro storico (via Beltrani, via Rodunto, via Scolanova, piazza Scolanova, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, vico Morola, via La Giudea, via Portantica, vico San Giovanni Russo, via Lionelli, a cura di Luminarie De Cagno). Proiezioni artistiche anche sull’area portuale: dal giorno dell’Immacolata via Statuti Marittimi splenderà con i giochi di luci di “Porto d’incanto” a cura dell’associazione turistico culturale Incanto. Altra novità, sempre a cura dell’associazione Incanto, le installazioni denominate “bosco urbano” in piazza Tomaselli, vico San Giovanni Russo e piazza Marconi.

Ci sarà come tradizione il presepe artistico di piazza Libertà a cura dell’associazione Apulia Trani, così come sono confermate le attività di animazione e di allestimento natalizio per il giardino Telesio (dall’8 al 6 gennaio, dalle 17 alle 21, con aperture festive dalle 10 alle 13, a cura dell’associazione Trani Soccorso).

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Palazzo Beltrani ospiterà la mostra “Tina Modotti. Opere dalla Galerie Bilderwelt” a cura di Alessia Venditti (testi di Francesca Macera e Sara Esposito). L’affascinante impianto espositivo, realizzato grazie all’Associazione Delle Arti è completato dalla proiezione, visibile durante la fruizione della mostra, del film The Tiger's Coat del 1920, (Pelle Di Tigre, regia di Roy Clements), unica testimonianza giunta ai giorni nostri della parentesi attoriale hollywoodiana di Tina Modotti. Piazza Gradenigo per il secondo anno consecutivo sarà la sede dello chapiteau di “Trani Sul Filo”, la rassegna di circo contemporaneo sostenuta dall'assessorato alle culture della città di Trani, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e dall’Associazione delle arti. Spettacoli in programma da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio, con filo conduttore i 100 anni di Fellini e Rodari.

Con Trani t’incanta nasce anche una nuova proposta culturale: la prima edizione del Festival della Storia e delle Arti dedicato alle “evocazioni”. L’iniziativa culturale è a cura dell’associazione Archeoclub di Trani presieduta da Annamaria Minutilli. La prima edizione è dedicata al trentennale della caduta del muro di Berlino e prevede un’anteprima sabato 7 dicembre alle ore 19 presso la libreria Luna di Sabbia (con la partecipazione di una firma storica del Corriere della Sera, il giornalista Massimo Nava) ed un momento centrale sabato 14 dicembre in biblioteca (ore 17.30) con un incontro sulla letteratura e sull'arte del dissenso nella Germania dell’Est con personalità dell’ambito accademico. Chiusura del festival domenica 15 dicembre alle 10.30 nello chalet della villa comunale con una presentazione di arte, architettura, musica e poesia con gli studenti del liceo artistico di Corato, gli Archimisti (associazione di architetti), i musicisti dell’associazione Domenico Sarro e diversi artisti del territorio.

Natale ricco di eventi anche nel Polo Museale in virtù della rassegna Sere d’Incanto. La quinta edizione della rassegna a cura della Fondazione Seca culla in sé due eventi prestigiosi: il concerto di Natale di Sergio Sylvestre (Basilica Cattedrale, 21 dicembre, ore 20) e il gran concerto di Capodanno la sera dell’1 gennaio (ore 20, sempre in Cattedrale) eseguito dall’Orchestra Sinfonica Tartini di Latina. Il Polo Musale ospita anche una mostra di santini e immaginette sacre natalizie (apertura domenica 8 dicembre alle ore 19.30).

In tema di Capodanno, l’Amministrazione investe anche sulla notte di San Silvestro con il “winter show” a cura dell’agenzia Music Art management. Sarà piazza Teatro ad ospitare, dalle 22, il Capodanno in piazza con Serena Brancale, Francesco Baccini e Uccio de Santis. L’anno nuovo si festeggerà a passo di tango con un segmento invernale del festival internazionale, la cui ultima edizione è stata presentata dall’Amministrazione comunale nella Capitale, presso l'ufficio culturale dell'ambasciata argentina: palazzo San Giorgio ospiterà la “Festa milonghera” dal 3 al 5 gennaio, a cura dell’associazione InMovimento.

Natale è ovviamente tradizione: confermato il presepe vivente a cura di Xiao Yan (26 e 29 dicembre, ingresso da via Beltrani) così come l’itinerario presepistico a cura dell’Arcidiocesi: Basilica Cattedrale (a cura del Capitolo Cattedrale), chiesa di Santa Teresa (a cura dell’Arciconfraternita dell’Addolorata), chiesa di San Giovanni (a cura della comunità parrocchiale), chiesa di San Donato (a cura dell’associazione Madonna delle Grazie), chiesa di San Nicolino (a cura della Confraternita San Nicola Pellegrino), chiesa di San Toma (a cura della confraternita del Sacro Cuore di Maria), chiesa di Sant’Andrea (a cura dei gruppi di preghiera di San Pio da Petralcina) e chiesa di San Rocco (a cura dell’omonima Confraternita). I presepi saranno visitabili dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 18 alle 21. La Cattedrale di Trani ospiterà a cura dell’Arcidiocesi, un altro evento di particolare suggestione, domenica 29 dicembre (alle 20): il concerto a cura del coro polifonico don Attilio Paulicelli di Canosa.

Durante questo mese non mancheranno momenti di divertimento e occasioni di aggregazione, soprattutto nelle periferie. L’associazione culturale “Libera i Libri” ed il comitato di quartiere di via Andria, in adesione al bando Trani t’incanta, proporranno nella periferia nord giornate di intrattenimento natalizio oltre ad un presepe di quartiere in via don Nicola Ragno 19. Mirato nelle periferie anche il programma di eventi presentato, in risposta al bando, da Vittorio Cassinesi: 19 dicembre in via Giacinto Francia, 23 dicembre e 5 gennaio in piazza Madre Teresa di Calcutta, 30 dicembre in piazza Albanese. La pinetina della parrocchia di Santa Maria delle Grazie ospiterà nel week end dell’Immacolata (7 e 8 dicembre) un doppio appuntamento. L'associazione culturale e ricreativa "La Filastrocca", in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Delle Grazie, il gruppo scout Agesci Trani 2 e l'associazione Trani Soccorso, organizza il "mercatino delle Grazie" che si svolgerà nella pineta antistante la chiesa. L'evento prevede gazebo espositivi, attrazioni folkloristiche, animazione per i più piccoli e passeggiate in carrozza nelle vie del quartiere. Nel quartiere Stadio, tante iniziative a villa Guastamacchia: il centro polivalente per anziani, dal 16 dicembre al 6 gennaio, offre ai cittadini tornei di ballo, giochi, canti ed altri spettacoli a cura dell’Auser nell’ambito della rassegna “Non più soli”.

In programma anche la settima edizione di Babbo Natale viene dal mare (a cura del circolo Walter Tobagi, il 22 dicembre sulla banchina del porto) ed il Medieval Days (a cura dell’associazione Trani Tradizioni, sabato 14 e domenica 15 dicembre presso i locali inferiori di palazzo Palmieri dalle 10 alle 21, con orario continuato). Lo chalet della villa comunale ospiterà una serie di appuntamenti a cura dell’associazione Arsensum (dal 3 al 9 dicembre) ed una selezione di canto a cura dell’associazione Ritministi (dal 19 al 27 dicembre, dalle 19 alle 21.30). Tre giorni dedicati alla magia del Natale in piazza Teatro dal 24 al 26 dicembre. Dalle 16.30 alle 19.30 nella piazza del Capodanno è previsto un intrattenimento per bambini con scenografia natalizia a cura di Domenico Corraro. Animazione prevista anche in via San Giorgio a cura di Labò (dal 15 al 31 dicembre). Pomeriggio spettacolo venerdì 27 dicembre nella corte di palazzo Bianchi (con l’Accademia del tango). Ricco il programma dell’Epifania, con l’arrivo dei Re Magi in piazza Libertà (a cura di Xiao Yan) e il consueto appuntamento con la premiazione dei concorsi della parrocchia di Santa Chiara (i lavori saranno esposti nell’aula multimediale “Santi Agnese e Paolo” della parrocchia, con ingresso da via Pedaggio Santa Chiara 73, dal 22 dicembre al 5 gennaio, ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.

Infine, si rende noto che nei prossimi giorni verranno comunicate alcune iniziative a cura del Servizio Sociale comunale in favore delle fasce più deboli della popolazione. Solidarietà, impegno civile e attenzione verso il prossimo caratterizzano costantemente la vita della comunità cittadina. Il terzo settore ed il mondo del volontariato, per altro, sono “scesi in campo” in materia autonoma attraverso il bando Trani t’incanta con l’Unitalsi (9, 10, 11, 12, 16, 17 18, 19, 20 e 23 dicembre in via Mario Pagano) e la cooperativa sociale Casa di carta (via San Giorgio, dal 21 al 23 dicembre).

Natale è anche partecipazione attraverso concorsi. Inserito nel programma di Trani t’incanta, ecco “Natale d’incanto Trani 2019”, contest fotografico a cura dell’associazione Trani Sociale in programma dall'8 dicembre al 3 gennaio con evento finale di premiazione domenica 5 gennaio in villa. L’Amministrazione Comunale ed il Distretto Urbano del Commercio di Trani ne propongono un secondo (partenza 8 dicembre), promuovendo la realizzazione e la diffusione di addobbi ed allestimenti natalizi per le vie della città. Potranno parteciparvi singoli cittadini, associazioni, condomini ed esercenti vari che vogliano realizzare decorazioni natalizie ed allestimenti in tema (luminosi e non) su balconi, nei quartieri urbani, sulle facciate dei palazzi, nelle vetrine commerciali e simili. La partecipazione è gratuita e libera. Una commissione valuterà le proposte pervenute: previsti 3 simbolici premi in denaro e pergamene ricordo per sottolineare il contributo messo a disposizione dai privati per abbellire la Città di Trani.