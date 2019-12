Lega, parte raccolta firme per stop MES anche a Trani

La Lega anche in Puglia si mobilita contro il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità la cui riforma potrebbe mettere a rischio i risparmi degli italiani. "Stop Mes! Fermiamo l'ammazza-Stati" è il titolo della raccolta firme che avverrà sabato 7 e domenica 8 dicembre in mille piazze italiane dove sarà possibile firmare ai gazebo "per chiedere lo stop del Mes". A Trani sarà possibile firmare sabato e domenica mattina in Via San Giorgio, angolo Via Mario Pagano, presso il gazebo organizzato dalla sezione tranese della Lega. “Non bisogna arrendersi – ha dichiarato il Commissario Cittadino della Lega Nicola Giorgino - allo strapotere dei burocrati europei, ma dobbiamo sempre difendere gli interessi nazionali come sta facendo la Lega di Salvini. Per questo è importante che i cittadini siano informati correttamente di ciò che sta accadendo, dando forza per la difesa e la salvaguardia del nostro Paese”.

Inoltre a partire dalla serata di venerdì si potrà firmare anche online, sul sito del partito.