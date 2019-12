Giornata formativa sul rischio alluvionale ed idrogeologico alla Scuola Media G.Bovio di Trani

Sabato 30 novembre 2019, gli alunni del plesso Bovio hanno incontrato il dott. Pasquale Pagano, volontario dell’associazione LARES Italia Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile e il sig. Nicola Patruno, volontario del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), per una giornata formativa sul rischio alluvione. All’evento, promosso dall’associazione Fattoreacca, ha partecipato anche il Consigliere regionale Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile.

Il dott. Pasquale Pagano ha spiegato cos’è il rischio alluvionale in un paese e in una regione caratterizzata da dissesto idrogeologico: è una equazione i cui fattori sono la pericolosità, ossia la probabilità che un evento naturale possa colpire; la vulnerabilità, ovvero la propensione a subire un danno; e la esposizione, cioè la quantità di persone/beni interessati dal danno stesso. In Italia l’82% del territorio è a rischio, questo significa che potrebbero verificarsi frane, crolli e soprattutto alluvioni. In Puglia il rischio oscilla tra il 5 e il 10%, livello considerato medio.

Le alluvioni sono le più tipiche manifestazioni del dissesto idrogeologico; esse sono causate dalla elevata antropizzazione e impermeabilizzazione del territorio che impedisce l’infiltrazione delle piogge nel terreno aumentando la velocità/quantità dell’acqua che defluisce verso i fiumi o il mare.

Il dott. Pagano ha ricordato le alluvioni che hanno colpito il nostro paese dagli anni ‘50 (Benevento, Polesine, Firenze, Piemonte) fino ai disastri di Genova (2011) e Olbia (2013) soffermandosi sui danni provocati a Firenze (1966). E’ in occasione dell’alluvione nel capoluogo toscano che nasce la Protezione Civile attraverso l’esperienza del movimento spontaneo e volontario degli Angeli del Fango. Il dott. Pagano ha menzionato le alluvioni di fine ‘800 a Trani e soprattutto la costruzione del primo collettore alluvionale nel 1860, potenziato nel 1890 per aumentare la portata dello smaltimento. Partendo dal nostro territorio, il dott. Pagano ha parlato di prevenzione e mitigazione: cosa fare in caso di alluvione e dopo.

In seguito, Nicola Patruno, ha parlato di soccorso in caso di alluvione, frane e in generale di tutte le problematiche che un volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico deve affrontare quando c’è un’emergenza da gestire: il rapporto con la paura, la squadra dei volontari, il valore della collaborazione e del sacrificio come dono gratuito, la ricompensa rappresentata da una o più vite umane salvate. Il vero successo di un volontario del Cnsas e di qualsiasi membro della Protezione Civile è proprio la vita strappata alla morte. Patruno ha parlato dell’importanza delle esercitazioni, degli addestramenti; ha mostrato video mozzafiato di elisoccorsi in parete e in gravina, nonché mostrato dal vivo una parte della sua personale attrezzatura.

L’opera di sensibilizzazione e di informazione unita alla personale testimonianza dei volontari, nella nostra scuola è servita a creare un legame tra le strutture operative che costituiscono il Sistema della Protezione Civile e gli alunni, non solo come rappresentanti della società del futuro ma soprattutto di quella attuale. Troppo spesso si è convinti che la sicurezza sia solo quella domestica, automobilistica, che riguardi il singolo individuo o il suo nucleo familiare e non l’intera collettività.

In questo senso, la presenza del Consigliere regionale Ruggiero Mennea tra i nostri studenti ha trasmesso il messaggio della vicinanza tra gli adolescenti, fascia troppo spesso dimenticata dai centri di potere, e lo Stato, da loro concepito come inesistente o lontano, lenta macchina burocratica. Il dott. Mennea ha dimostrato l’importanza di investire sulla diffusione della cultura della sicurezza trascurata dai doveri istituzionali in un paese in cui conviene economicamente curare e non prevenire. Il Consigliere ha ricordato che, di solito, la P. C. interviene dopo, dopo una calamità; invece, è prioritario prepararsi a reagire a fenomeni naturali imprevedibili, prima.

Il dott. Mennea ha insistito sul diritto all’informazione che salva la vita, sull’uso accorto dei social, sulla necessità della vocazione alla protezione, verbo ormai in disuso nella nostra cultura che ha perso il senso dell’umanità quotidiana, sulla gratuità dell’offerta di soccorso, anche a rischio della propria vita. La Protezione Civile mette al centro la vita dei cittadini: quindi è ognuno di noi.

Non sapere, significa mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri; viceversa, sapere come comportarsi può essere decisivo per salvare vite umane in una manciata di secondi.

E’ per questo, sostiene il dott. Mennea, che dal prossimo anno scolastico, sul modello di un progetto nato dalla collaborazione fra Regione Puglia e Provveditorato agli Studi, saranno dedicate 50 ore alla cultura della Protezione Civile, che diventerà materia obbligatoria: solo così la scuola potrà crescere in maniera consapevole a diventare una comunità resiliente. In questo modo ogni studente sarà decisivo per la propria salvezza e per la salvezza dell’altro (un disabile, un animale, il territorio).

Il Consigliere Mennea ci ha lasciati con l’invito ad essere curiosi in materia di protezione, ad amarla ed approfondirla in modo da apprezzare il dono della vita e quello della solidarietà, così come i volontari colgono l’invito a prestare aiuto a chiunque e ovunque. Il Consigliere ha poi passato la parola a Giorgio Gammarota, volontario della Croce Rossa il quale, in qualità di informatico, ha parlato ai nostri allievi invitandoli ad un uso consapevole dei social grazie ai quali è possibile salvare vite umane in caso di emergenza, utilizzando gli hashtag salvavita su modello di quanto accaduto ad Olbia, in Sardegna (alluvione del 2013 che costò la vita a 19 persone) o utilizzando particolari applicazioni e comunicando attraverso sms.

Questa giornata è stata un’occasione per iniziare un percorso combinato tra formazione e informazione, per capire che non si può vivere chiusi mentalmente, sicuri che a noi non capiterà mai nulla, perchè la società vive e si alimenta di una rete di relazioni di reciproco aiuto, con cui nutrendosi, cresce e si evolve garantendosi la sopravvivenza.

"Pertanto, - conclude la Prof.ssa Cinzia Samarelli - la Scuola ha il compito di promuovere e garantire competenze esistenziali e non solo le competenze da spendere nel mondo lavorativo e professionale".