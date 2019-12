Trani. La presentazione del corso di “tecnico esperto di turismo religioso”

Venerdì 13 dicembre alle 18:00, presso la Biblioteca “Savino Giannella”, in via Firenze 13 D a Trani, l’Organismo formativo accreditato dalla Regione Puglia “Health Collection Insititute” invita la cittadinanza di Trani alla presentazione del Corso di "Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio- Tecnico Esperto in Turismo Religioso" riconosciuto della Regione Puglia.

Un percorso unico ed innovativo, per la prima volta normato secondo gli standard di qualità nazionali ed internazionali (ai sensi della legge n. 845/78), con validità giuridica e spendibilità nel mercato del lavoro.

«Proprio la Puglia- spiega il Direttore dell’OdF Marco Del Rosso- in considerazione delle recenti e positive dinamiche di sviluppo turistico territoriale, rappresenta un laboratorio di rilevante importanza sia per raccogliere le istanze formative emergenti sia per sperimentare nuovi percorsi formativi e figure professionali coinvolgendo gli studenti in attività di learning by doing con la collaborazione in chiave transdisciplinare di imprese e professionisti ed anche per rafforzare la creazione di sistemi turistici locali, nazionali ed internazionali altamente competitivi: Arcidiocesi di Trani- Barletta- Bisceglie, Ufficio diocesano per i Beni Culturali si sono unite alla Università Popolare Santa Sofia e alla Provincia BAT per offrire un completo percorso formativo dalla forte vocazione internazionale, nella convinzione che il turismo del futuro possa nascere solo dalla conoscenza e dalla creazione di competenze altamente specializzate. Inoltre la presenza di Confguide BARI-BAT, la principale associazione di categoria a livello provinciale, consentirà agli allievi di sviluppare una solida rete di contatti utili per l'inserimento professionale già durante l'attività di aula, grazie al continuo confronto che sarà possibile instaurare con i professionisti del settore».

Il corso avrà carattere pluridisciplinare (sono previste azioni mirate di Alta formazione specialistica in Organizzazione, Gestione e Promozione di Itinerari Religiosi, dei flussi pellegrini e dei turisti interessati ai siti religiosi; Experiential Tourism; Social media & Digital marketing; Tecniche innovative di promozione del territorio; Destination Planning e Storytelling) e rilascerà Attestato di Qualifica Professionale Qualifica Professionale Regionale di Livello 2 equivalente al Tecnico 4° Livello EQF di certificazioni e diverse certificazioni in ambito informatico e linguistico.