Liceo Vecchi: Open day domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre 2019 si terrà presso il LICEO SCIENTIFICO VECCHI l’OPEN DAY, il tradizionale appuntamento che ogni anno vede coinvolta l’intera comunità scolastica del VECCHI, orgogliosa di aprire le porte del proprio istituto all’intera cittadinanza.

Il fil rouge che caratterizza tale edizione è la CONSAPEVOLEZZA DI IDENTIFICARE IL LICEO SCIENTIFICO TRANESE CON IL SENSO DI UNA SCELTA VINCENTE PER IL FUTURO.

L’idea di fondo è di mostrare e dimostrare che l’offerta formativa del VECCHI è vincente per la formazione culturale della persona e del cittadino. Ogni spazio allestito infatti rappresenta la concretizzazione che i contenuti disciplinari rispondono alle esigenze e alle domande di una società complessa e in continuo divenire. Significativi, in tal senso, gli esiti, resi noti dalla Fondazione G. Agnelli (Eduscopio 2019), che collocano, non solo nella BAT, il VECCHI in testa alla classifica tra i licei scientifici per l’opzione scienze applicate

Quindi il VECCHI conferma la propria offerta formativa e rilancia, innovandosi e percorrendo nuovi sentieri pedagogici e didattici:

1) LICEO MATEMATICO

2) CURVATURA BIOMEDICA

3) SPERIMENTAZIONE ATLETI DI ALTO LIVELLO( SPORT)

Tali opzioni didattiche saranno presentate domenica 15 dicembre 2019 dal Dirigente Scolastico, prof.ssa ANGELA TANNOIA, in collaborazione con lo staff preposto all’orientamento, nell’ambito dell’ OPEN DAY DEL VECCHI, nello spirito di servizio al territorio per favorire una scelta consapevole.

Il LICEO MATEMATICO nasce da una sperimentazione promossa dal gruppo di ricerca di Didattica della Matematica del Dipartimento di Matematica dell'Università di Salerno. Esso fonda le sue radici dottrinali sulle idee filosofiche postmoderne in didattica della matematica.

Parte del programma educativo è riconducibile alla teoria della complessità di E. Morin, che ben si coniuga con il panorama didattico attuale della scuola delle competenze. Esso si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica.

Il VECCHI ha avviato, tra le molte altre, una collaborazione con l’UNIVERSITÀ di FOGGIA, che garantirà l’interazione con il mondo accademico sia nel supporto ai docenti, sia nell’utilizzo delle metodologie didattiche più innovative. A tal proposito interverrà come testimonial del progetto il PROF. ANDREA DI LIDDO, professore ordinario di METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, afferente al Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.

La CURVATURA BIOMEDICA nasce da un accordo tra il LICEO VECCHI e l’ORDINE DEI MEDICI DELLA BAT, inserendosi naturalmente in una sperimentazione didattica nazionale promossa dal MIUR.

Il percorso è rivolto agli studenti che manifestano interesse verso lo studio della MEDICINA e delle professioni SANITARIO-INFERMIERISTICHE. Gli alunni, seguiti sia dai docenti di Scienze che dal personale medico, dal terzo anno in poi avranno la possibilità d’incrementare le loro competenze in tale ambito grazie a un monte ore aggiuntivo svolto in modalità lezione-laboratorio, con esperienze sul campo. A tal proposito interverrà come testimonial del progetto IL DOTT. GIUSEPPE PAPAGNO, specialista in ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO.

LA SPERIMENTAZIONE ATLETI DI ALTO LIVELLO ai sensi del DM n. 279 del 10 aprile 2018 costituisce un’azione formativa, promossa dal Liceo Vecchi, che recepisce un innovativo dettato ministeriale, allo scopo di superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti : l’obiettivo del progetto è quello di promuovere concretamente il diritto allo studio e il pieno successo formativo anche degli studenti agonisti. Saranno presenti, tra gli altri, quali testimonial, atleti del Progetto MIUR “Scopri il surf in Puglia”.

In occasione dell’OPEN DAY sarà, infine, presentata l’intera OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE del VECCHI che prevede l’attivazione di corsi opzionali, ai sensi della legge n. 107/2015, su discipline non contenute nel piano di studio ( diritto- economia- finanza – musica – teatro – greco scientifico – preparazione ai test universitari ecc.), il conseguimento di certificazioni linguistiche (inglese e spagnolo), l’accesso al patentino della robotica, percorsi di alternanza scuola –lavoro altamente qualificati in partnership con Ordini professionali, Università, Enti di ricerca (CERN di Ginevra per master class), eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, quale la ITEL di Ruvo, promotrice del progetto che condurrà, nei prossimi anni, alla realizzazione di un acceleratore lineare di protoni per malati oncologici.

Gare e competizioni, in ambito scientifico e umanistico, concerti e performance musicali, caffè filosofici, sportelli di ascolto e di supporto permanente allo studio, assolutamente gratuiti, servizi alle famiglie e agli studenti resi più accessibili on line mediante registro elettronico, completano il quadro vincente dell’offerta formativa del VECCHI.

Informazioni, documentazioni e recensioni su:

www.liceovecchi.it