Di muri, di morti e di altre sciocchezze. Domenica in biblioteca ospite alfredo Luis Somoza

Continua il ciclo di incontri organizzato dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani insieme alla Rete Interculturale cittadina denominato “Di muri, di morti e di altre sciocchezze”.

Il secondo appuntamento (biblioteca comunale, 17.30, domenica 15 dicembre) è dedicato, simbolicamente, a quel muro che tutti conosciamo come Muro del Messico pur essendo un muro degli Stati Uniti. La lectio di questo appuntamento è affidata ad Alfredo Luis Somoza, giornalista e scrittore. Nato a Buenos Aires, durante la dittatura militare dirige la rivista clandestina di controinformazione culturale "Viramundo" e per questo motivo viene perseguitato dal regime. Dal 1983 comincia la sua carriera come giornalista radiofonico a Radio Popolare di Milano e ha collaborato, in qualità di esperto di politica internazionale, con Radio Vaticana, Radio Blusat, Radio Svizzera Italiana, Radio Lombardia, Radio Capodistria, Circuito Marconi, Radio Universidad (La Plata), Radio Diez (Buenos Aires). Ha rappresentato il movimento del turismo sostenibile nel Social Forum Mondiale di Porto Alegre e svolge docenze in master e corsi universitari. Dal 2003 è Presidente dell'Istituto di Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) di Milano.