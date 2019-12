Continuano gli incontri del progetto della Polizia di Stato “Train to be cool” nelle scuole.

Anche quest’anno è stato avviato il progetto “Train to be cool”, che porta la Polizia Ferroviaria nelle scuole per promuovere la sicurezza in ambito ferroviario; progetto ideato dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno in sinergia con quello dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca.

Nei giorni scorsi si è svolto a Trani, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Aldo Moro”, un incontro che ha coinvolto anche l’ Associazione “Nicholas De Santis”, fondata dai genitori del giovane Nicholas, vittima di investimento ferroviario nel dicembre 2015 a Trani; il ragazzo quindicenne, purtroppo, mentre camminava vicino ai binari veniva investito dal treno Frecciabianca Milano-Lecce. Fanno parte dell’associazione tanti amici di Nicholas, che frequentava il liceo scientifico e si dimostrava un ragazzo talentuoso anche nella pittura e nella scrittura di versi. Nel corso dell’incontro a scuola, ove era presente anche il padre ed una collaboratrice dell’associazione, i ragazzi si sono dimostrati particolarmente attenti anche ai temi del disagio che investe alcune persone nelle stazioni e all’attività di rintraccio di minori ed adulti in difficoltà posta in essere dalla Polizia Ferroviaria.

Attraverso il dialogo con i ragazzi ed i docenti delle scuole elementari, medie, superiori, la Polizia Ferroviaria si pone come obbiettivo quello di far acquisire la consapevolezza dei possibili rischi insiti nell’ ambito ferroviario

Nello scorso anno scolastico, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise ha coinvolto oltre 6.000 studenti, in 46 istituti scolastici, che hanno dimostrato apprezzamento per l’iniziativa.