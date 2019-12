Città di Trani Regione Puglia Teatro Pubblico Pugliese Associazione “Delle Arti” presentano TRANI sul filo il teatro sospeso diretto da Carlo Bruni a t t o s e c o n d o.

Gli appuntamenti del 27 – 28 - 29 dicembre 2019 piazza Gradenigo e dintorni

Teatri Mobili/Bus

sino al 30 dicembre

repliche 16,00/18,00/20,00

Girovago e Rondella

MANOVIVA

Teatri Mobili/Camion

sino al 30 dicembre

repliche 17,00/19,00/21,00

Dromosofista

MANOVIVA

Chapiteau

21,00 - 27 dicembre

MagdaClan

È UN ATTIMO

scene da un matrimonio

21,00 - 28 dicembre

BLACK BUES BROTHERS

uno spettacolo diretto da Alexander Sunny

21,00 - 29 dicembre

Rita Pelusio

EVA

ritratto di una costola

c o m u n i c a t o s t a m p a

TRANI sul FILO: un fine settimana travolgente ci aspetta

Un fine settimana travolgente quello che propone dal 27 al 29 dicembre TRANI sul filo, il festival di circo contemporaneo diretto da Carlo Bruni che il Comune di Trani e il suo Assessorato alle Culture, con la collaborazione dell’Associazione delle Arti e con il sostegno anche della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, va realizzando in una delle più belle città del litorale pugliese.

Intanto assolutamente da non perdere sono i due spettacoli che il Teatro Bus di Girovago e Rondella e il Camion Teatro di Dromosofista replicano quotidianamente, scandendo le ore che vanno dalle 16,00 alle 21,00 (3 repliche al giorno per ciascun lavoro). Esperienze uniche, Manoviva e Antipodi sono due lavori che, attingendo all’enorme tradizione del teatro di figura, fanno sognare piccoli e grandi, in quella dimensione originalissima che i microscopici teatri di questa compagnia nomade offrono.

E se il 28 l’appuntamento alle 21,00 sotto lo chapiteau è con i padroni di casa MagdaClan che replicano il loro bellissimo racconto acrobatico di un inconsueto matrimonio “È un attimo”, a rinnovare il parterre di artisti ospiti, il 28 dicembre, alle 21,00, sono Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, vale a dire i Black Blues Brothers. Diretta da Alexander Sunny, con le coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff, questa compagnia di eccellenti acrobati, attingendo dal mondo del Cotton Club, fa di quel locale e di tutto quello che comprende, sedie e suppellettili, una sorprendente palestra di attrazioni circensi. Già noti al grande pubblico per le numerose apparizioni televisive, i cinque interpreti sprigionano un’energia difficile da contenere almeno quanto quella che domenica 29, alle 21,00 riserva al pubblico Eva, ritratto di una costola. Per chi non conoscesse già Rita Pelusio (Una delle protagoniste de La TV delle ragazze di Serena Dandini) sarà una sorpresa assoluta, mentre non sarà difficile trovare sotto lo chapiteau dei fans consolidati di questa straordinaria attrice comica. Scappata dal Diario di Mark Twain, la sua Eva è una figura curiosa e ribelle che si affaccia al nostro mondo con uno sguardo puro. Una donna sola nel “vuoto” paradiso gioca a scoprire, si perde e si ritrova, scrive, annota e inventa. Un clown beffardo, molto lontano dall’immagine della bella bionda e ingenua a cui l’iconografia ci ha abituati. E la mela? Morderla o non morderla? Questo è il problema che lo spettacolo non risolverà assolutamente, più impegnato nel travolgerci. Biglietti in vendita nei luoghi di spettacolo, on-line su www.tranisulfilo.it e naturalmente a Palazzo Beltrani (botteghino e ufficio informazioni di Trani sul filo), tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00, martedì 31 dicembre - dalle ore 10:00 alle ore 14:00; mercoledì 1 gennaio - chiusura per festività, sabato 4 gennaio - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 per tutta la notte (notturno Fellini, solo su prenotazione, posti limitati); lunedì 6 gennaio - dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Ovviamente sarà possibile visitare a Palazzo Beltrani il museo e tutte le collezioni esposte, compresa la mostra dedicata a dedicata a Tina Modotti, nelle date e orari indicate anche nel notturno dedicato a Fellini. Info: 0883.500044.

Sempre visibili sino al 6 gennaio, inoltre, la mostra diffusa, omaggio a Gianni Rodari, allestita per le vie della città da Enzo Covelli di Miranfù. Il programma in dettaglio su www.tranisulfilo.it