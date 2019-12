Accordo di collaborazione per la comunicazione e promozione degli eventi natalizi e di capodanno

Il 2019 si chiude con tanti appuntamenti che animeranno i capoluoghi della Puglia e che saranno promossi e comunicati dalla Regione tutti insieme con lo stesso logo: “Festività Natalizie e Capodanni in Puglia”.

L’iniziativa è stata presentata oggi in Regione dal presidente Michele Emiliano, dall’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, con i sindaci Antonio Decaro, Rinaldo Melucci, Riccardo Rossi, Carlo Salvemini e Amedeo Bottaro (Trani) e con l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Fabiano Marti.

Per il presidente Emiliano “i sindaci e i rappresentanti di queste grandi città sono la mia forza e il mio orgoglio. Fare insieme i capodanni – al plurale – e darci una mano l’un l’altro, significa destagionalizzare il turismo, significa riempire gli alberghi e soprattutto significa applicare un metodo comune. I sindaci ci sono, la Regione c’è, lavoriamo insieme anche con quelli che non sono dalla nostra parte politica ma sanno che la Regione è dalla loro parte per principio e statuto: è una questione istituzionale. Abbiamo anche la fortuna di volerci bene e di avere creato una nuova classe dirigente della Puglia che è in grado di lavorare in armonia. Questa è un’assicurazione sul futuro della Puglia”.

“PugliaPromozione e i Comuni hanno stipulato un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per la comunicazione e promozione degli eventi con il claim “Festività Natalizie e Capodanni in Puglia”, nell’ottica di una offerta turistica comune per i giorni delle festività che culmineranno con il Capodanno e durante i quali è possibile godere fuori stagione in particolare il paesaggio della Puglia con la sua arte e la sua cultura, nonché con le sue prelibatezze enogastronomiche – ha detto l’assessore Capone, convinta che le azioni per la destagionalizzazione e il rilancio del brand Puglia debbano essere comunicate e promosse insieme. “Si tratta di eventi che possono contribuire a rafforzare le motivazioni di viaggio verso la destinazione Puglia del visitatore e turista last-minute, oltre che occasione di ulteriore animazione del territorio per chi ha scelto di soggiornare in Puglia per le celebrazioni di fine anno. Senza contare gli stessi pugliesi che potranno essere maggiormente coinvolti. L’obiettivo é quello di produrre ulteriori positive ricadute sul territorio in termini di attrattività turistica, utilizzando per la diffusione delle iniziative tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione on e off line compresi i canali social”.

Il ricco calendario di eventi per il periodo delle festività prevede a Brindisi un programma di iniziative, principalmente nel centro storico, per vivere la città, tra allestimenti, spettacoli, solidarietà, animazione per bambini, concerti, teatro e family show, raccolte in un calendario unico. Al centro del programma la famiglia, la cui narrazione si manifesta nel periodo di Natale, nel recupero dei valori legati alla tradizione e soprattutto nella presenza dei bambini.

Nel programma un innovativo laboratorio, denominato «The Amazing Art», formato da artisti provenienti da tutto il mondo che si esprimono nel campo dell’illustrazione, del design, della moda, del video, con particolare focus sull’urban culture, sulla street art e sul writing. Fino al 6 gennaio ogni angolo del centro della città – in particolare la chiesa di San Paolo Eremita, le piazze che confinano con la cintura del lungomare, il Nuovo Teatro Verdi – sarà animato da canti, musica, danze, arti circensi, suoni della devozione, animazione per bambini, nel segno della tradizione e dell’innovazione.

Il calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Foggia si articola in attività che vertono su manifestazioni culturali, sull’evocazione di tradizioni ed abitudini che hanno radici nei secoli, su stili di vita e spettacoli dal vivo. Tutte le attività realizzate nel periodo natalizio strizzano l’occhio ai cittadini foggiani ma anche ai turisti trasformandoli in cittadini temporanei. A questo scopo, il Comune di Foggia attiverà, sul sito del Teatro Umberto Giordano un’apposita sezione per la registrazione di tutti coloro che vorranno fregiarsi della carica di Cittadini temporanei e ai quali sarà rilasciato un passaporto digitale che darà il diritto ad accedere, con particolari sconti, agli spettacoli che si terranno nel Comune.

“Natale che spettacolo” si chiama il nutrito programma di attività e di spettacoli che organizza il Comune di Lecce, una ricca rassegna di appuntamenti nel borgo barocco – Piazza Sant’Oronzo, Piazza G. Libertini, Piazza Duomo, Castello Carlo V, palazzi e vie del centro storico: concerti, “Cortili Aperti a Natale”, “Zampognari e Ciaramelle”, giocolieri, acrobati, trampolieri, visite accompagnate a cura del FAI alle Mura Urbiche, animazione per bambini, “XIX Mostra del Presepio”, “Natale al Museo” e “Capodanno dei popoli” .

“MaMi – Mari e Miti” è Il progetto del Comune di Taranto che intende collegarsi a due elementi fondamentali della cultura tarantina: il legame con il mare che non ha un valore esclusivamente economico ma impregna da sempre la cultura e le tradizioni popolari della Città e i Miti che rappresentano invece il richiamo alla millenaria storia di Taranto e della Magna Grecia. Emblematica, in questo contesto, è la scelta delle luminarie d’artista come rappresentazione e sintesi migliore dei due elementi culturali Mari e Miti che indirizzano l’intera programmazione culturale e spettacolare programmata.

“Una volta è Natale” è il concept del ricco cartellone a Trani di eventi e manifestazioni tra fede e folklore, celebrazioni liturgiche, concerti di musica sacra, luminarie artistiche tridimensionali, proiezioni artistiche, giochi di luci ed installazioni, presepi artistici e viventi, mostre e mercatini diffusi dal centro alla periferia, in collaborazione con commercianti ed esercenti locali, oltre ad una finestra invernale del festival del tango in occasione del quale sarà annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria a Laura Escalada Piazzolla, moglie del compositore di origini tranesi Astor Piazzolla.

Il 31 dicembre al Teatro Curci di Barletta andrà in scena lo spettacolo “Raccondino”, con Dino Abbrescia.

Raccondino nasce dal desiderio di Dino di raccontare se stesso attraverso i propri personaggi. Figure fantastiche incredibilmente premonitrici spesso drammaticamente reali che si accavallano alla vita personale, che si ancorano al passato, al vissuto. I racconti di Dino partono dalla sua Bari, dalla sua infanzia in cui sembra quasi normale condividere la camera da letto con le nonne. Dino cresce tra valori solidi impartiti dal padre poliziotto, un po’ di terrena ambizione, altrettanta impeccabile educazione e sogni. Sogni di rock’n’roll.

Ad Andria (28-29 dicembre e 4-5-6 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.30) ci sarà “notte di luce”, il presepe vivente nella lama di Santa Margherita – (santuario Madonna dei Miracoli), con la rappresentazione sacra divisa in sei scene distribuite lungo il percorso naturalistico con testi a cura di don Ettore Lestingi, intitolata “ma questo non è Natale!”.

Il 4 gennaio dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà “Natale in bag”: trotterellando tra musei – visita guidata museo diocesano, museo del giocattolo, museo del confetto con degustazione finale, a cura dell’associazione Artturism. Infine il 5 gennaio dalle ore 18.30 alle 20.30 “Natale in bag”: le icone mariane di Andria – visita guidata alla scoperta delle icone mariane con degustazione finale di vini e prodotti tipici locali.

Nel capoluogo regionale infine “Capodanno in Musica”, che si terrà in Piazza Prefettura (piazza Libertà) a Bari nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2020.

All’evento, con artisti di fama nazionale, organizzato da Genetiko Communication spa, proprietaria del brand Norba, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, saranno abbinate azioni di comunicazione e promozione della Puglia, on e off line, di natura digitale e live in piazza alla presenza di tantissime persone attese, con il valore aggiunto della diretta televisiva a reti unificate su Rete Mediaset – Canale 5 e i canali del gruppo Norba come Radionorba e RadionorbaTV.

Sono previste anche interviste ai cantanti con richiami alla Puglia, azioni di comunicazione social, il passaggio di alcuni video in diretta e in prime time su Canale 5-Mediaset e reti locali, nelle fasce orarie di punta in grado di rilanciare ulteriormente il brand Puglia e le sue bellezze paesaggistiche, gastronomiche e storico-culturali.