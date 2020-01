Il “De Sanctis” di Trani aderisce alla notte nazionale del liceo classico

Anche per quest’anno scolastico il liceo “De Sanctis” di Trani aderisce alla “Notte nazionale del Liceo Classico”, giunta ormai alla VI edizione.

Il dirigente scolastico, la prof.ssa Grazia Ruggiero, assieme a tutta la comunità scolastica, ha prontamente manifestato la volontà di partecipare a un momento di forte identità culturale, esteso su tutto il territorio nazionale e finalizzato a valorizzare il peso fondante della cultura classica nella nostra multiforme società moderna.

Organizzata dalla prof.ssa Olimpia Rana in qualità di referente d’Istituto, la “Notte nazionale” sarà declinata sul tema della natura e, nello specifico, sul valore dell’acqua e sarà introdotta dalla conferenza del Prof. Fabio Milillo, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali (Disaat) dell’Università degli Studi di Bari, che relazionerà sulle conseguenze del cambiamento climatico sul sistema delle acque in Puglia. Scienza e civiltà classica pertanto si incroceranno in una serata di forte impatto tanto emotivo quanto riflessivo, legata a temi di stringente attualità, quali la sostenibilità ambientale e l’Agenda 2030.

L’evento sarà caratterizzato da performance inedite e suggestive, sia teatrali sia multimediali, volte a introdurre lo spettatore in una realtà onirica e al contempo multisensoriale: per questa occasione, a inaugurare il secondo decennio del XXI secolo, il “De Sanctis” ha scelto una innovativa modalità di rappresentazione, caratterizzata da un approccio di tipo immersivo, coniugato a punti di approfondimento sia letterario sia artistico sia scientifico. Metodologie innovative e digitali, che caratterizzano l’approccio curricolare del liceo “De Sanctis”, permetteranno allo spettatore di confrontarsi con lavori inediti, frutto di una sperimentazione ad ampio spettro.

La Notte nazionale a Trani si svolgerà in data 17 Gennaio 2020 presso la sede storica del Liceo “De Sanctis” in via Tasselgardo a partire dalle ore 18,30: tutta la comunità cittadina e dei paesi limitrofi è invitata a partecipare a questo evento, che si preannuncia denso di novità e sperimentazione, in linea con il nuovo profilo culturale dello storico liceo tranese.